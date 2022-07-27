В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке

В Новосибирске задержали парня, который зарезал 17-летнюю девушку ночью. Фото: АСТ-54.

В среду, 27 июля, в Новосибирске задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве своей 17-летней девушки. Он 14 раз ударил ее ножом на дороге в Нижней Ельцовке прямо на глазах у свидетелей.

Информацию о задержании КП-Новосибирск сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Напомним, несколько дней до трагедии парень принимал наркотики. Девушка хотела бросить его. В этом году погибшая сдавала итоговые экзамены после 9 класса.

На мужчину завели уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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