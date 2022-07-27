Следователи завели уголовное дело после убийства девушки в Нижней Ельцовке. Фото: "АСТ-54".

После жестокого убийства девушки в Нижней Ельцовке, потрясшего весь Новосибирск, следователи возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по НСО.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – уточнили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что подробную информацию о случившемся предоставят позже.

В полиции продолжают искать агрессора, зарезавшего 17-летнюю девушку на глазах очевидцев.

– В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, – сообщает региональное МВД.

Напомним, жестокая расправа произошла вечером 26 июля и попала на видео. На кадрах парень догнал девочку, повалил на асфальт и не менее 14 раз пырнул ножом. После чего сбежал. Произошло убийство на глазах обескураженных очевидцев.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что у 27-летнего парня и 17-летней школьницы был роман. Девушка хотела уйти от агрессора, который изменял ей и поднимал на нее руку. Стало ли решение несовершеннолетней причиной случившегося, установит следствие.

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