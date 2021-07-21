В Новосибирске толпа хулиганов избила и ограбила дружинника. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

В Новосибирске на улице Ватутина неизвестные избили сотрудника народной дружины Вячеслава Бондарева. Инцидент произошел еще 11 июля 2021 года. В тот день дружинник, находясь при исполнении, сделал замечание буйной компании — молодые люди вели себя непристойно. В результате сибиряка избили и обокрали. Об этой истории КП-Новосибирск рассказал депутат Ростислав Антонов.

— Ко мне потерпевший обратился сразу после этих событий 11 июля. Я ему посоветовал обратиться в полицию, чтобы они разбирались в случившемся, так сказать, дать возможность правоохранительным органам поработать. Пока он снимал побои выяснилось, что за десять дней полиция не смогла найти и опросить молодых людей, которые его избили. Соответственно, они продолжают гулять на свободе, более того, рядом с тем местом, где все это произошло у злоумышленников есть торговые точки, кстати, непонятного правового статуса, — рассказал КП-Новосибирск Антонов.

Потерпевший уверяет, сотрудник полиции, ответственный за это дело, не находит время для поиска злоумышленников и разбирательств. Именно поэтому депутат решил направить запросы в отдел полиции Ленинского района и в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Это я сделал для того, чтобы дело начало хоть как-то продвигаться с мертвой точки, — отметил Антонов.

Дружинника не только избили — у него также забрали смарт-часы стоимостью 8 тысяч рублей.

Известно, врачи диагностировали Вячеславу ушибы и сотрясение мозга. Парень говорит, его избивали кастетом. Чудом обошлось без фатальных последствий.

И потерпевший и депутат намерены добиться, чтобы полиция как можно быстрее нашла и задержала хулиганов. Они уверены, люди, которые находятся на свободе, опасны для окружающих.

После того, как история избиения появилась в соцсетях, некоторые сравнили этот случай с конфликтом молодых азербайджанцев и гаишников. Напомним, тогда инспектор нечаянно смертельно ранил одного из парней.

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