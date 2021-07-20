Векил не должен был погибнуть от пули гаишника: как полиция закрыла глаза на прошлое преступление новосибирских лихачей

Полицейский сейчас находится под подпиской о невыезде. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

Векил Абдуллаев, Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов ехали в наглухо тонированной машине. А когда их пытались остановить постовые, дали газу. В итоге — погоня, потасовка и случайный выстрел: Векил погиб. А вся страна посмотрела ролик, как его, окровавленного, держит, гаишник.

Этого не случилось бы, если б полиция работала добросовестно. Еще задолго до этой роковой погони, один из компании совершил нападение на человека. Но остался безнаказанным.

Руслана Курбанова уже из криминальных новостей узнал давний потерпевший - Евгений К.. И сегодня, 20 июля, рассказал, как уговаривал правоохранителей заняться этим делом. А те не хотели! Сам конфликт с Курбановым произошел на газоне возле дома: там друзья Руслана припарковали внедорожник. Евгений сделал компании азербайджанцев замечание, а его избили.

— Восьмого октября 2020 года на меня было совершено нападение группой лиц. После этого мной было оставлено в полиции и прокуратуре 14 обращений. Фактически, я сам собирал информацию и предоставлял ее в органы. Там был и госсзнак, и номер автомобиля, на котором подозреваемые скрылись с места происшествия, и видеозаписи с камер наблюдения. Я даже нашел имя и фамилию подозреваемого. При этом его автомобиль также продолжал парковаться во дворе моего дома. Обо всем этом я неоднократно сообщал в полицию, однако никаких мер по задержанию или установлению личности водителя предпринято не было, — написал пострадавший Евгений у себя в соцсетях и скинул эту ссылку корреспондентам КП-Новосибирск.

Кстати Евгений сам провел за силовиков расследование, вычислил нападавших, взял запись с камер наблюдения:

— Пока не хочу распространять эти материалы, видео, конечно, у меня полностью есть, я его сам в полицию передал, — сообщили КП-Новосибирск Евгений.

Но спустя лишь семь месяцев Русланом занялось следствие. И не потому что, наконец, отреагировали на заявление пострадавшего или посмотрели видео с камер. А потому что компания с этим молодым человеком оказалась в центре смертельной драмы и о ней заговорила вся страна.

— Я прекрасно понимаю нагрузку на участковых и другой персонал, который работает непосредственно с гражданами, и сам во время общения с сотрудниками полиции встречал людей, которые служат честно и ответственно. Однако нормальной реакцию полиции назвать не могу. Считаю, что есть вина определенных сотрудников полиции, однако есть ответственность руководства за плохую организацию работы и непредоставление необходимых ресурсов своим сотрудникам для исполнения служебных обязанностей. Это системная проблема. Не считаю нормальным ситуацию, когда человек необоснованно получает более 20 ударов по голове, предоставляет в полицию всю информацию, однако адекватных действий со стороны противоохранительных органов не происходит. Полагаю, что если бы правоохранительными органами велась реальная профилактическая работа, и по моему обращению была адекватная реакция, ситуации в Мошковском районе могло не произойти, и человек бы не умер., — считает Евгений.

Добавим, что после скандала дело было изъято у полиции, сейчас все документы изучают сотрудники Следственного комитета.

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