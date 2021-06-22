Судебное производство о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» приостановили

Власти Новосибирской области подписали соглашения с банками-кредиторами завода «Тяжстанкогидропресс». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Власти Новосибирской области подписали соглашения с банками-кредиторами завода «Тяжстанкогидропресс», чтобы истцы приостановили свои финансовые претензии к предприятию. Как сообщил заместитель Губернатора Сергей Семка, правительство продолжит помогать заводу в решении трудностей.

— В соответствии с подписанным документом, банки приостанавливают судебные производства в отношении предприятий, ведут работу по привлечению потенциальных инвесторов для сохранения и поддержания производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО СМЦ «Стиллайн». Правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, в свою очередь, окажут поддержку потенциальным инвесторам с целью стабилизации и дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности завода, — сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, КП-Новосибирск писала об огромных задолженностях завода «Тяжстанкогидропресс» в зарплатах рабочим. Позже завод был вынужден приостановить свою работу после того, как за долги ему отключили электричество. А работу одного из цехов завода приостановил Ростехнадзор из-за выявленных там нарушений. Позже имущество завода было выставлено на торги, однако Арбитражный суд Новосибирской области запретил проводить аукцион. Позже глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

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