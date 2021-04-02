Рабочие новосибирского завода станков остановили работу из-за долгов предприятия

Завод не будет работать до мая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На заводе «Тяжстанкогидропресс» закрылись цеха, а рабочих распустили по домам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Из-за накопившихся долгов на заводе отключена электроэнергия. В связи с этим было принято решение отправить рабочих по домам до конца мая этого года, — заявили в правительстве.

Так же по данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области после такого «отпуска» многих рабочих могут сократить.

— В целях возобновления подачи электроэнергии на производственную площадку, а также выработки мер по выходу из сложившейся ситуации министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области продолжается рабочее взаимодействие с генеральным директором ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амиром Мифтаховым, для совместного принятия решений, направленных на стабилизацию ситуации на предприятии, — уточняют в пресс-службе.

Напомним, что в декабре прошлого года работники завода жаловались, что получили зарплату от 7 до 50 рублей. Тогда они обращались в трудовую инспекцию и прокуратуру, но продолжали трудится на предприятии.

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