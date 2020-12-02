«Я аж протер глаза. Может, нули потерялись?»: в Новосибирске работникам завода выдали зарплату от 7 до 50 рублей

Юрий получил за месяц всего 27 рублей! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Работники некогда процветающего новосибирского завода уже несколько дней пребывают в изумлении. Им на карточку пришла смешная зарплата: от 7 до 50 рублей. Выглядит все это как шутка, только улыбаться людям совсем не хочется. Сейчас трудяги написали заявление в трудовую инспекцию в надежде разобраться с этой нелепой историей. Что это — ошибка начислений, сбой в компьютерной программе или продуманное действие руководства — выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Юрий Недзелюк работает сварщиком. Утром приезжает на завод к 7 утра, а вечером спешит домой к любимой жене и вкусному ужину. Но похоже еду уже не на что будет покупать:

— Проблемы с выплатами начались у нас еще в сентябре. Нам должны были дать ежемесячную премию, но по каким-то причинам этих денег мы в срок не получили. Оснований никаких для этого не было, ведь мы выполнили нужный план за месяц, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Недзелюк, работник завода.

Рабочие хотели устроить забастовку, подкрепили свою решимость заявлением в прокуратуру. После шумихи руководство пообещало вернуть удержанные из зарплаты деньги и отдать в следующем месяце. И даже сдержали свое слово.

— Я получил эти 12 тысяч в октябре. Ну, и ждал естественно зарплату за отработанный месяц. В среднем она у меня 30 тысяч выходит, — рассказывает сибиряк. — И вот время зарплаты, конец ноября. Телефон пиликает, что мне зачислили деньги. Открываю — а там всего 27 рублей 41 копейка! Я аж протер глаза. Подумал, может совсем со зрением плохо стало и я нули потерял? Но нет же!

Завод уже не первый раз не выплачивает деньги. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Юрий решил, что утром на работе спросит у коллег по цеху, кому какие начисления пришли. У многих все оказалось еще хуже. Мужики показывали друг другу смски из банка, где были поступления на 7 рублей 90 копеек! Одному правда повезло, и он получил аж 50 рублей.

— Мы пошли к начальнику цеха нашего, пытались разобраться в ситуации. А он и не в курсе, почему так произошло, — возмущается Юрий. — Получилось, что этих денег максимум на булку хлеба хватит. Как жить?

По словам рабочего, по заводу начал ползти слух, что вышестоящему руководству нужно было срочно заплатить налоги. А денег не было. Вот и решили пожертвовать зарплатой своих сотрудников. Ведь за неуплату налогов сразу прилетит уголовная статья. А люди что? Подождут.

Кстати, мы разговаривали с Юрием после смены у самого завода. Удивительное дело — ни один из сотрудников не прогулял работу. Вот, что значит ответственное отношение! Тем более что, опять же по слухам, заводчанам подкинули надежду: нули к зарплате вернут.

— Вроде как нам сказали, что другой банк взял на себя обязательства и скоро нам выплатят все в полном объеме. Будем ждать, конечно, результатов, — говорит мужчина.

До руководства завода КП-Новосибирск дозвониться не удалось. Начальник весь день отсутствовал на рабочем месте. Но, к счастью, мы нашли его страницу в социальных сетях и задали вопрос о казусе с зарплатами.

— На сегодняшний день я - гендиректор. Говорить пока не о чем. Будут успехи, тогда поговорим. Сейчас мне работать надо, — кратко ответил Александр Журавлев и тут же заблокировал нас в мессенджере.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать поступали ли туда жалобы от работников завода и когда по ним будет принято решение.

— Да, обращения к нам поступали еще в сентябре. Прокуратурой Кировского района города Новосибирска проводится проверка. Как только будут ее результаты, сразу же сообщим, — прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это уголовно наказуемо»

Редакция КП-Новосибирск обратилась за помощью к адвокату Владимиру Волого. Он объяснил, что нужно сделать заводчанам.

— Даже такие мизерные суммы считаются как частичная выплата зарплаты. Если это будет продолжаться три месяца, то пусть снова обращаются в прокуратуру. Если же надзорное ведомство обнаружит нарушения, тогда передадут материалы в следственный комитет и там возбудят уголовное дело, — прокомментировал юрист.

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