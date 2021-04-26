Суд запретил продавать на аукционе имущество новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»

Арбитражный суд Новосибирской области запретил продавать на аукционе имущество завода «Тяжстанкогидропресс» Фото: Алена МАРТЫНОВА

Арбитражный суд Новосибирской области запретил продавать на аукционе имущество завода «Тяжстанкогидропресс». Об этом сообщается на сайте суда.

— Запретить конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью сервисный металлоцентр «Стиллайн» и оператору электронной площадки акционерному обществу «Российский аукционный дом» проводить электронные торги по реализации имущества ООО СМЦ «Стиллайн», — сообщается в решении суда.

Отмечается также, что такое решение было принято после заявления владельца компании, который утверждает, что между кредиторами и конкурсным управляющим есть разногласия.

Напомним, имущество завода «Тяжстанкогидропресс» выставили на аукцион еще в феврале. Начальная цена торгов — 426, 7 миллионов рублей. Дата проведения аукциона была назначена на 25 мая 2021 года.

Ранее КП-Новосибирск писала об огромных задолженностях завода «Тяжстанкогидропресс» в зарплатах рабочим. Позже завод был вынужден приостановить свою работу после того, как за долги ему отключили электричество. А работу одного из цехов завода приостановил Ростехнадзор из-за выявленных там нарушений.

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