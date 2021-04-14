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Общество14 апреля 2021 17:03

Имущество новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» выставили на аукцион за 426 миллионов рублей

Торги должны начаться 25 мая
Галина СИМОНОВА
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Имущество новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» выставили на аукцион.

Имущество новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» выставили на аукцион.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Имущество новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» выставили на аукцион. Об этом сообщается в едином реестре сведений о банкротстве. Начальная цена торгов — 426, 7 миллионов рублей.

— Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10 февраля 2021 года, открыто конкурсное производство в отношении компании, за которой числится имущество завода «Тяжстанкогидропесс», — сообщается на сайте единого реестра.

На продажу выставлены, в частности, два земельный участка на улице Сибиряков-Гвардейцев, инженерные системы, производственное оборудование и вся автомобильная техника предприятия.

Дата проведения аукциона назначена на 25 мая 2021 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об огромных задолженностях завода «Тяжстанкогидропресс» в зарплатах рабочим. Позже завод был вынужден приостановить свою работу после того, как за долги ему отключили электричество. А работу одного из цехов завода приостановил Ростехнадзор из-за выявленных там нарушений.

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