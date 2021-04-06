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Общество6 апреля 2021 14:48

Ростехнадзор приостановил работу цеха «Тяжстанкогидропресса» на три месяца

Инспекция выявила там серьезные нарушения
Галина СИМОНОВА
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Суд приостановил на три месяца работу литейного цеха новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

Суд приостановил на три месяца работу литейного цеха новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Суд приостановил на три месяца работу литейного цеха новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Об этом сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

— с 26 по 31 марта 2021 года проведена внеплановая выездная проверка опасного производственного объекта II класса «Цех литейный по производству чугуна, алюминия» ПАО «Тяжстанкогидропресс», — пояснили в ведомстве. — В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью работникам предприятия.

Специалисты выявили, что чугунолитейном цехе протекает крыша из-за отсутствия ливневой канализации и неплотного расположения стыков кровли. Кроме того, в цехе не был проведен ремонт кровли, а кровля шихтового пролета чугунолитейного цеха не соответствует требованиям рабочей документации.

В связи с этим в отношении заводы был составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Кировский районный суд, в свою очередь, постановил приостановить работу цеха сроком на 90 суток.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за накопившихся долгов на заводе отключена электроэнергия. В связи с этим было принято решение отправить рабочих по домам до 25 мая этого года.

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