Следователи возбудили дело из-за невыплаты зарплаты рабочим завода «Тяжстанкогидропресс»

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты рабочим завода «Тяжстанкогидропресс». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты рабочим завода «Тяжстанкогидропресс». Напомним, такое поручение сегодня дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности), по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Тяжстанкогидропресс», — пояснили в областном следственном комитете.

С ноября 2020 года по апрель 2021 года общая задолженность зарплаты перед 307 сотрудниками составила более 17 миллионов рублей. Часть долгов в 11,2 миллионов предприятие уже погасило.

Сейчас на заводе проходят обыски, изымаются бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.

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