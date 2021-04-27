Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»

Ситуацию с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» взял на контроль Александр Бастрыкин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуацию с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил добиться реальной помощи для людей.

— В связи с обращением депутата Госдумы РФ Веры Ганзя о ситуации с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», а также задолженностью по заработанной плате перед работниками, Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела, — пояснили в Следственном комитете РФ.

Ранее КП-Новосибирск писала об огромных задолженностях завода «Тяжстанкогидропресс» в зарплатах рабочим. Позже завод был вынужден приостановить свою работу после того, как за долги ему отключили электричество. А работу одного из цехов завода приостановил Ростехнадзор из-за выявленных там нарушений. Позже имущество завода было выставлено на торги, однако Арбитражный суд Новосибирской области запретил проводить аукцион.

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