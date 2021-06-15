Врачи рассказали, в каком состоянии находятся сотрудники МЧС, пострадавшие во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 пострадали два сотрудника МЧС. Фото: Игорь Титаренко // Facebook.

В Новосибирске во время взрыва на заправке 14 июня 2021 года пострадали двое сотрудников МЧС. Их госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу. Во вторник, 15 июня, врачи рассказали, в каком состоянии находятся огнеборцы.

— Сотрудники МЧС, пострадавшие во время взрыва на заправке находятся в профильном ожоговом отделении. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Они получают все необходимую помощь, — рассказал главный врач Новосибирской областной клинической больницы Юданов Анатолий.

Напомним, в результате ЧП пострадали: водитель, сержант Дмитрий Шац и старший пожарный, старшина внутренней службы Николай Поспелов. Они первыми прибыли на место происшествия. Медики диагностировали у сотрудников МЧС ожоги, сочетанных травм нет.

По последним данным, во время взрыва на АГЗС в Новосибирске пострадали 33 человека: 17 из них госпитализировали. В отделении реанимации находятся сейчас 7 человек: все они в стабильно тяжелом состоянии. По словам врачей, сейчас угрозы жизни пациентов нет.

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