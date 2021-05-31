В прокуратуре объяснили, почему арестовали инспектора ДПС, выстрелившего в парня под Новосибирском

Полицейский будет под арестом до конца июля. Фото: стоп-кадр.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали почему отправили под арест гаишника, который выстрелил в 19-летнего парня. Напомним, трагедия произошла 28 мая на трассе в Мошковском районе. Раненого парня пыталась спасти мать полицейского, которая работает медсестрой в больнице, куда доставили жертву инспектора ДПС. Но, увы, все усилия медиков были тщетны.

Суд решил оставить виновника случившегося на 2 месяца под арестом, и для этого были веские доводы.

- Полицейский может оказать давление на свидетелей, поскольку одним из свидетелей является коллега инспектора ДПС, - пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

К слову, с работы на гаишника поступили только хорошие характеристики: нареканий к нему нет. Известно, что полицейский женат, у него двое детей.

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