Максим был жизнерадостным и веселым ребенком. Фото: скриншот из видео.

Последнее видео погибшего в Оби 6-летнего мальчика опубликовали его близкие. Напомним, что тело ребенка нашли 18 апреля в 70 метрах от места, где пропал ребенок. Мальчик просто потянулся за мячом, который упал в разлившуюся от паводка речку, и сам соскользнул в воду. Четыре дня водолазы, волонтеры и местные жители искали мальчика в надежде, что он живой и пропал. Хотя нашлись свидетели, которые видели, как ребенок упал в воду. Его родители готовились к худшему.

После того, как ребенок был найден водолазами, близкие семьи опубликовали одно из последних с ним видео.

— Мы запомним Максимку таким веселым и жизнерадостным мальчишкой, — пишут близкие семьи в группе «Город Обь Онлайн».

На кадрах ребенок веселится и танцует. Никто и предположить не мог, что жизнь маленького Максима так быстро и трагически оборвется.

В социальных сетях местные жители не могут сдержаться от комментариев:

— Невозможно больно смотреть. Ангелочек. Как же это ужасно.

— У меня нет слов, слезы текут сами собой. Ангелочек, спи спокойно.

— Господи, за что... Слезы текут, родителям как пережить это горе...

Пока неизвестно, когда пройдут похороны мальчика.

КП-Новосибирск выражает соболезнование близким и родственникам погибшего мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Максима больше нет»: мама пропавшего в Оби 6-летнего мальчика рассказала, кого винит в трагедии

Олеся Федорова рассказала, кому благодарна, а кого не может простить (подробнее).

Пропавший в Оби 6-летний мальчик утонул

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту (подробности)

Водолазы приступили к поискам 6-летнего мальчика, который пропал у реки в городе Обь

Ребенка, исчезнувшего накануне вечером, до сих пор не нашли (подробности)

В Оби ищут 6-летнего мальчика

Ребенок пропал несколько часов назад (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber