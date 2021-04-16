Водолазы приступили к поискам 6-летнего мальчика, который пропал у реки в городе Обь

К поискам мальчика, пропавшего у реки в Оби, приступили водолазы. Фото: Анастасия Будникова.

В пятницу, 16 апреля, к поискам 6-летнего Максима Федорова, который пропал у реки в городе Обь, подключили водолазов аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Напомним, ребенок исчез накануне вечером. Местные жители предполагают, что он упал в воду, и его унесло течением.

— Сегодня с утра к поискам пропавшего ребенка подключились водолазы. Они исследуют реку, в которую, по мнению очевидцев, упал мальчик. Поисковую операцию контролирует полиция, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе АСС Новосибирской области.

Накануне спасатели уже обследовали предполагаемое место утопления ребенка в русле реки Власиха и осмотрели береговую линию.

По факту исчезновения Максима Федорова проверки проводят прокуратура и Следственный комитет. Известно, что ребенок гулял на улице с друзьями, около шести часов вечера дети стали расходится, а мальчик с велосипедом пошел за мячом, который находился у реки. По словам свидетелей, он потянулся за ним и сорвался в воду. Также есть версия, что ребенок ушел с мальчиком цыганской наружности, одетым в белую рубашку. Однако родители Максима уверены, уходя, сын не бросил бы на берегу свой велосипед.

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