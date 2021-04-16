Пропавший в Оби 6-летний мальчик утонул

Пропавший в Оби 6-летний Максим Федоров утонул в реке Власиха. Фото: СУ СКР по НСО

Пропавший в Оби 6-летний Максим Федоров упал в реку Власиха. Об этом сообщили в областном Следственном комитете, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Напомним, ребенок пропал вечером, 15 апреля, когда гулял с друзьями. Ребята, бывшие с ним, рассказали, что он хотел достать мячик, но случайно свалился в воду. Местные жители, в свою очередь, предположили, что ребенка могло засосать в коллектор для паводковых вод.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Фото: СУ СКР по НСО

— Сегодня, в ходе поисковых мероприятий и опроса лиц, контактировавших с ребенком до момента исчезновения, следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что ребенок зашел в водоем и утонул, — пояснили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Сейчас пойму реки на протяжении нескольких километров прочесывают водолазы, а местность вдоль реки полиция и волонтеры.

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