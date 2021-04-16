«Максима больше нет»: мама пропавшего в Оби 6-летнего мальчика рассказала, кого винит в трагедии

На месте работают спасатели и волонтеры. Фото: предоставлено родителями

В городе Обь под Новосибирском продолжаются поиски пропавшего 15 апреля 6-летнего Максима. Уже почти сутки о местонахождении ребенка ничего не известно. Сегодня утром место трагедии исследуют водолазы областной аварийно-спасательной службы. Спохватилась и администрация города — разлившуюся речку Власиху принялись срочно огораживать. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с мамой исчезнувшего ребенка.

«ПРОПАЛ ЗА 20 МИНУТ»

В семье Федоровых трое детей. Максим был средним ребенком. Мальчик в этом году готовился пойти в школу, с удовольствием ходил в местный детский садик и помогал маме нянчиться с младшим 8-месячным малышом.

— Он очень хороший сын, послушный. Вчера мы гуляли во дворе, потом его позвали местные ребятишки, он взял велик и поехал. Речка эта разлилась недалеко от дома. Я с младшим ребенком пошла практически следом. Прихожу, а там лежит велосипед, а Максима нет. Он буквально за 20 минут пропал. Мы сразу же стали искать, позвонили во все службы, — рассказала КП-Новосибирск Олеся Федорова, мама ребенка.

К поискам присоединились местные жители. На место ЧП выехали спасатели, полиция, прокуратура, кинологи, представители местной администрации. Основная версия, которую рассказали местные жители, что мальчик поскользнулся и упал в воду небольшой реки Власихи. Летом она выглядит как ручеек, а вот весной в половодье опасно разливается под железнодрожным мостом. Сильное течение могло унести хрупкого Максима уже далеко за пределы населенного пункта.

Разлившаяся речка Власиха. Фото: предоставлено местными жителями.

— Мы прошли береговую линию, проверили версию о том, что пропавший мог уйти с цыганами (кто-то из детей рассказал). До утра работали группы поиска. Сегодня подключились водолазы, — рассказал КП-Новосибирск волонтер организации «ДоброСпас».

«УЖЕ ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ»

В дом семьи Федоровых сегодня с утра начали съезжаться родственники с разных регионов. Родителям ребенка уже поступают соболезнования. Мать потеряла всякую надежду снова увидеть своего сына живым и здоровым.

— Максима больше нет. Я это прекрасно понимаю. Вы же не думаете, что маленький ребенок сутки сидит где-то под кустом и ждет, что его найдут? У меня нет претензий к организации поисков, люди все грамотно и правильно делают. У меня только вопросы к нашей администрации. Сейчас наш юрист готовит необходимые документы. Они должны ответить за эту трагедию, — сквозь слезы говорит мать.

Справа: родители и старшая сестра забирают Максима из роддома. Слева: велика мальчика возле речки, куда он мог упасть. Фото: личный\ предоставлено местными жителями.

Женщина рассказала, что уже обращалась к местным властям с просьбой установить ограждение на месте разлившейся речки. Она как сердцем чувствовала, что водоем представляет опасность для детей.

Эту просьбу услышали только сейчас. Сегодня администрация распорядилась срочно загородить опасной участок.

— Как это теперь поможет моему сыну теперь? Никак, — рыдает Олеся.

Мальчика ищут в реке с вечера 15 апреля. Фото: предоставлено местными жителями.

ВЕДОМСТВА ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКИ

После случившегося ЧП все службы и ведомства подключились к выяснению причин трагедии.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

К поискам 16 апреля в том числе подключились водолазы. Фото: предоставлено местными жителями.

Свою проверку начал и Следственный комитет региона.

— По факту исчезновения 6-летнего мальчика следственным отделом по городу Обь проводятся проверочные мероприятия. На месте также работают следователи-криминалисты, — сообщили в СК региона.

Поиски ребенка на данный момент продолжаются. Тело Максима до сих пор не найдено.

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