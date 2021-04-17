Водолазы не нашли тело 6-летнего мальчика, утонувшего в реке под Новосибирском

Водолазы не смогли найти тело 6-летнего мальчика, утонувшего в реке Власиха. Фото: предоставлено местными жителями

Водолазы не смогли найти тело 6-летнего мальчика, утонувшего в реке Власиха в городе Обь под Новосибирском. Напомним, ребенок пропал вечером, 15 апреля, когда гулял с друзьями. Ребята, бывшие с ним, рассказали, что он хотел достать мячик, но случайно свалился в воду. Местные жители, в свою очередь, предположили, что ребенка могло засосать в коллектор для паводковых вод. Водолазы прочесывают реку уже несколько суток, однако поиски до сих пор не дали результата.

Водолазы прочесывают реку уже несколько суток. Фото: предоставлено местными жителями

— Сегодня снова с утра приезжали к нам водолазы спасательного отряда, исследовали реку. Еще раз проверили трубы и дно реки. Там очень много разных коряг, это усложняет поиск. Сейчас все уже уехали оттуда, поскольку вечером такие поиски вести нельзя. Возможно, продолжат завтра утром, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анастасия.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Фото: предоставлено местными жителями

Следственный комитет, тем временем, возбудил по данному факту уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

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