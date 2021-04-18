Тело пропавшего 6-летнего мальчика из Оби найдено в реке

Водолазы искали ребенка несколько дней. Фото: предоставлено родителями ребенка.
Сегодня 18 апреля завершились поиски 6-летнего мальчика, который упал в реку в городе Обь.
— Тело 6-летнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий, — сообщили в региональном Следственном комитете.
Напомним, что ЧП произошло 15 апреля. Ребенок гулял с друзьями возле реки. Очевидцы утверждали, что мальчик потянулся в воду за мячиком, не удержался и упал. Водолазы несколько дней прочесывали реку. К поиску пропавшего так же подключались волонтеры поисковых отрядов.
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