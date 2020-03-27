Министр здравоохранения: «В Новосибирской области есть 537 аппаратов для ИВЛ, готовых к работе»

27 Март 2020 2020-03-27T17:47:51+03:00

Кроме того, из консервации вывели 21 резервный аппарат

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что на данный момент в регионе есть 4 аппарата ЭКМО (аппарат для насыщения крови кислородом — прим. ред.). Все они находятся в клинике Мешалкина: с руководством был заключен договор о передаче аппаратов в лечебные учреждения области, как только возникнет необходимость.

— Регион увеличивает количество аппаратов ИВЛ. В настоящее время к работе готовы 537 аппаратов для искусственной вентиляции легких: 21 резервный аппарат вывели из консервации. Дополнительно идет закупка еще 21 аппарата ИВЛ, — сообщили в Оперштабе Новосибирской области.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области коронавирусная инфекция была выявлена у пяти человек. Во всех случаях заболевшие вернулись из заграничных поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU