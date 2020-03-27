Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 5229 человек

27 Март 2020 2020-03-27T14:54:17+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года не изменилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменилось ли количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года рассказали в Оперштабе

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года не изменилось. В региональном Оперштабе сообщили, что в Новосибирской области по прежнему пять пациентов с коронавирусом: новых случаев заражения выявлено не было.

— Под медицинским наблюдением находится 5229 человек. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию из-за границы или контактировали с инфицированными. В настоящее время, с наблюдения был снят 1481 житель региона, — сообщили в Оперштабе.

Кроме того, за прошедшие сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 2464 человека. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом было 56 человек.

Напомним, всего в Новосибирске коронавирусная инфекция была выявлена у пяти человек. Во всех случаях заболевшие вернулись из заграничных поездок. В настоящее время они находятся в инфекционной больнице. В региональном минздраве также сообщили, что первую пациентку со следующей недели должны отпустить домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года: пятая заболевшая привезла заразу из Великобритании.

Новые данные о ситуации в регионе: количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года увеличилось до пяти. (подробнее)

Ночная чистка: как новосибирское метро «протирают» от коронавируса

Каждую ночь четверо человек моют все вагоны раствором хлорки, но и это еще не все: много фото - в нашем репортаже (подробнее).

Коронавирус не проедет: у водителей измеряют температуру, а троллейбусы моют с хлоркой

Насколько безопасно ездить в общественном транспорте, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

В Новосибирске первую пациентку с коронавирусом в начале следующей недели отпустят домой

Об этом рассказали в региональном минздраве (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU