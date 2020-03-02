Новосибирские ученые создали тест-систему для определения коронавируса за 1,5 часа

2 Март 2020 2020-03-02T11:16:30+03:00

Тест-система небольшая по размерам и выявляет вирус за полтора часа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ноу-хау можно будет использовать в аэропорту

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Новосибирские ученые разработали новую тест-систему для выявления коронавируса. Она покажет наличие (или же отсутствие) вируса в слюне человека. Так сообщает пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: новшество разработали в лаборатории фармакогеномики этого института.

— Все определение вируса проходит в два этапа. У человека берется мазок из носа или со стенки глотки. Из взятого биоматериала выделяется РНК — это проводится в лаборатории. Далее РНК передают на анализ. Его нагревают в особом приборе до 60-65 градусов 40 минут, чтобы определить, есть ли в нем какие-то частицы, схожие с частицами коронавируса. Если вирус присутствует, цвет раствора в пробирке меняется. Весь процесс занимает не более 1,5 часов, —пояснила ведущий специалист института Анна Зуева.

Прототип прибора, в котором происходит нагревание, размером с небольшую книгу. В дальнейшем ученые планируют использовать эту методику не только в лабораториях, но и, например, прямо в терминале аэропорта. А пока что они работают над тем, чтобы оба этапа — и выделение РНК, и его нагрев — можно было производить в одном приборе.

Эту технологию можно в дальнейшем применять и к более привычным для нас вирусам — например, для диагностики гриппа.

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