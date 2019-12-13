«Она очень скучает»: соседи спасают кошку из квартиры, где убили пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-13T09:12:01+03:00

Животное сейчас живет сейчас живет в подъезде: кошке ищут новый дом

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Серая кошка с двумя котятами оказалась в подъезде дома по улице Петухова,87 в начале декабря после убийства пятилетней падчерицы за отказ читать книжку. Соседи семьи обратились в редакцию «Комсомольской правды» с просьбой пристроить животное.

После следственного эксперимента в квартире отчима-садиста кошку с двумя котятами выставили за дверь — животные остались жить в холодном подъезде, а дверь в квартиру опечатали. Котят взялись пристроить журналисты, а кошка-мама осталась в подъезде.

— Она живет у нас на чердаке, мы ее подкармливаем, но в подъезде холодно и очень хотелось пристроить кошечку. Бедное животное не страдает от болезней, очень скучает по людскому теплу, помогите нам найти ей добрые руки, — попросила КП-Новосибирск Галина Морозова.

Желающие взять себе животное могут обратиться в редакцию КП-Новосибирск по телефону: (383) 289-91-00 и 289-91-06.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749382" frameborder="0"></iframe> Кошка из квартиры детоубийцы ищет новый дом.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU