2019-12-13T09:12:01+03:00
Общество

«Она очень скучает»: соседи спасают кошку из квартиры, где убили пятилетнюю девочку

Животное сейчас живет сейчас живет в подъезде: кошке ищут новый дом
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Кошка стала свидетелем убийства, но осталась без домаКошка стала свидетелем убийства, но осталась без домаФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Серая кошка с двумя котятами оказалась в подъезде дома по улице Петухова,87 в начале декабря после убийства пятилетней падчерицы за отказ читать книжку. Соседи семьи обратились в редакцию «Комсомольской правды» с просьбой пристроить животное.

После следственного эксперимента в квартире отчима-садиста кошку с двумя котятами выставили за дверь — животные остались жить в холодном подъезде, а дверь в квартиру опечатали. Котят взялись пристроить журналисты, а кошка-мама осталась в подъезде.

— Она живет у нас на чердаке, мы ее подкармливаем, но в подъезде холодно и очень хотелось пристроить кошечку. Бедное животное не страдает от болезней, очень скучает по людскому теплу, помогите нам найти ей добрые руки, — попросила КП-Новосибирск Галина Морозова.

Желающие взять себе животное могут обратиться в редакцию КП-Новосибирск по телефону: (383) 289-91-00 и 289-91-06.

Кошка из квартиры детоубийцы ищет новый дом.Никита МАНЬКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я могла их спасти»: отчим, убивший пятилетнюю девочку, рассказывал соседям, что бьет детей

Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию - их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно (подробнее).

«Она даже не могла кричать»: отчим-садист весь день убивал немую падчерицу на глазах ее брата

Но соседи не слышали, как пьяный изверг бил пятилетнюю девочку. Однако ранее они просили опеку забрать детей из семьи (подробнее).

«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки

Ее отчим и раньше попадал в поле зрения полиции, а еще залезал в квартиры к одиноким пенсионеркам (подробнее).

Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран

Он был сильно пьян и весь день избивал детей, которых на него оставила жена (подробнее).

В Новосибирске отчим убил пятилетнюю девочку за отказ читать книжку

Все произошло на глазах у ее семилетнего брата. Пока мама лечилась от туберкулеза в больнице, детей пытался воспитывать «новый папа» (подробнее).

Убитая отчимом 5-летняя девочка могла быть изнасилованной

О том, что мужчина надругался над ребенком, сообщили во время заседания Кировского районного суда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Перепутали зиму с весной»: в Новосибирске проснулись бабочки
«Она очень скучает»: соседи спасают кошку из квартиры, где убили пятилетнюю девочку
Полицейские ищут тех, кого били подростки в Калининском районе
Избили, а потом душили шарфом: суд вынес приговор убийцам новосибирской таксистки
«Безжалостные люди!»: водитель сбил собаку на глазах у ребенка
В новосибирском метро по тревоге подняли полицейских с собаками
«Перед мамой стыдно»: сибирячка ищет блудного брата через соцсети
«Как он туда залез?»: соцсети рассмешил застрявший на рельсах таксист, которого пытался спасти трамвай
«Он уснул, что ли?»: соцсети возмутил водитель, спровоцировавший массовое ДТП
«Вы неплохо смотритесь вместе»: с каким парнем в Новосибирске сфотографировалась Бузова?
Пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске: мэр рассказал, где их планируют сделать
Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра
В Новосибирске завершились поиски пропавших в Советском районе детей
«Проще сразу на такси»: в новосибирских маршрутках подняли цену на проезд
Двое маленьких детей пропали в Советском районе Новосибирска
«Асфальт пострадал из-за погоды»: Анатолий Локоть прокомментировал ремонт дороги на Октябрьском мосту
В Новосибирске директора школы обвинили в распространении детского порно
«На дорогах каша»: мэр Новосибирска потребовал лучше чистить тротуары в городе
Бузова, ищи мужика: новосибирские фанаты подарили певице набор для молодоженов
Мэр Новосибирска рассказал, что будет с объектами к молодежному чемпионату мира по хоккею
Сел в автобус и уехал: в Новосибирске ищут самостоятельного пса