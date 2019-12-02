2019-12-02T17:45:05+03:00
Происшествия

«Она даже не могла кричать»: отчим-садист весь день убивал немую падчерицу на глазах ее брата

Но соседи не слышали, как пьяный изверг бил пятилетнюю девочку. Однако ранее они просили опеку забрать детей из семьи
Виктория МИНАЕВАНикита МАНЬКО
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Следователи опечатали квартиру, где произошло убийство.Следователи опечатали квартиру, где произошло убийство.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске пьяный отчим забил до смерти пятилетнюю падчерицу. На девочке обнаружили множество синяков, ссадин, но роковым для ребенка стал сильный удар по затылку. Свидетелем убийства оказался семилетний мальчик — ее старший брат. Но ни он, ни она не могли попросить взрослых о помощи, сделать так, чтобы их услышали соседи:

— Дети - немые, не разговаривают вообще, к тому же у них задержка психического развития. Они не могли позвать на помощь, не могли кричать, даже представить страшно этот безмолвный кошмар, который пережил семилетний мальчик. Я его вчера, пока шли следственные действия, к себе забрала, я его мыла, кормила, он все время молчал, — рассказала КП-Новосибирск соседка детей Оксана.

Первый раз Оксана увидела ребятишек летом. В квартиру, у которой была дурная слава, переехала женщина с мальчиком и девочкой.

— Хозяин квартиры — Максим, судимый-пересудимый, сошелся с женщиной, у нее дети. И этим летом они переехали к нему. Внешне ребятишки выглядели нормально. Но вчера, когда я увидела мальчика, это был ужас. Весь в синяках, — описывает Оксана. — Знаю, что другие соседи ранее сообщали о них в отдел опеки. Просили посетить эту семью, потому что переживали. Но в опеки ответили: «Вы знаете, сколько у нас таких семей?».

Соседи били тревогу не на пустом месте. Отчим детей — рецидивист, его часто видели пьяным.

— Что он только не вытворял. В подъезде бабушка жила на верхнем этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру, она, бедная, испугалась до полусмерти. Таких людей, как Максим, надо закрывать на пожизненное, — рассказала одна из жительниц подъезда КП-Новосибирск.

Еще одна соседка — Ольга — вспомнила, что 38-летний Максим, пока сидел в колонии, сдавал квартиру.

— Он освободился год как. До него тут квартиранты жили, нормальные люди, — рассказала КП-Новосибирск Ольга. — А потом он вернулся. Я детей не видела, не слышала никогда их. Слышала, что он иногда прикрикивает. С виду он — ничего особенного, обычный алкаш.

Соседи не могли помочь детям, так как не слышали их криков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Соседи не могли помочь детям, так как не слышали их криков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Может, какие-то звуки вы все-таки слышали вчера?

— Был звук, как будто кто-то шкаф ломает. Но у нас другие соседи выставляют на продажу квартиру, все выносят из нее, я подумала, что это они, — говорит Ольга. — То, что произошло убийство ребенка, я узнала от вас...

За коммуналку у неблагополучной семьи были долги, фамилия папаши давно висит в базе судебных приставов. Но что взять с рецидивиста? Ни Максим, ни его новая супруга нигде не работают. Мать детей к тому же болеет туберкулезом: в момент гибели девочки она находилась в больнице.

— Если опека обратила бы внимание на эту семью, девочка была бы жива. Это также на их совести, — считают соседи.

Напомним, отчим сам вызвал полицейских в квартиру, рассказав, что нашел труп 5-летней падчерицы. Позже он признался, что убил ребенка за то, что она не могла прочитать книжку. Побои назвал «воспитательными мерами». В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», также следователи пообещали дать оценку деятельности органов опеки.

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования этого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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