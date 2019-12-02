«Она даже не могла кричать»: отчим-садист весь день убивал немую падчерицу на глазах ее брата

В Новосибирске пьяный отчим забил до смерти пятилетнюю падчерицу. На девочке обнаружили множество синяков, ссадин, но роковым для ребенка стал сильный удар по затылку. Свидетелем убийства оказался семилетний мальчик — ее старший брат. Но ни он, ни она не могли попросить взрослых о помощи, сделать так, чтобы их услышали соседи:

— Дети - немые, не разговаривают вообще, к тому же у них задержка психического развития. Они не могли позвать на помощь, не могли кричать, даже представить страшно этот безмолвный кошмар, который пережил семилетний мальчик. Я его вчера, пока шли следственные действия, к себе забрала, я его мыла, кормила, он все время молчал, — рассказала КП-Новосибирск соседка детей Оксана.

Первый раз Оксана увидела ребятишек летом. В квартиру, у которой была дурная слава, переехала женщина с мальчиком и девочкой.

— Хозяин квартиры — Максим, судимый-пересудимый, сошелся с женщиной, у нее дети. И этим летом они переехали к нему. Внешне ребятишки выглядели нормально. Но вчера, когда я увидела мальчика, это был ужас. Весь в синяках, — описывает Оксана. — Знаю, что другие соседи ранее сообщали о них в отдел опеки. Просили посетить эту семью, потому что переживали. Но в опеки ответили: «Вы знаете, сколько у нас таких семей?».

Соседи били тревогу не на пустом месте. Отчим детей — рецидивист, его часто видели пьяным.

— Что он только не вытворял. В подъезде бабушка жила на верхнем этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру, она, бедная, испугалась до полусмерти. Таких людей, как Максим, надо закрывать на пожизненное, — рассказала одна из жительниц подъезда КП-Новосибирск.

Еще одна соседка — Ольга — вспомнила, что 38-летний Максим, пока сидел в колонии, сдавал квартиру.

— Он освободился год как. До него тут квартиранты жили, нормальные люди, — рассказала КП-Новосибирск Ольга. — А потом он вернулся. Я детей не видела, не слышала никогда их. Слышала, что он иногда прикрикивает. С виду он — ничего особенного, обычный алкаш.

Соседи не могли помочь детям, так как не слышали их криков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Может, какие-то звуки вы все-таки слышали вчера?

— Был звук, как будто кто-то шкаф ломает. Но у нас другие соседи выставляют на продажу квартиру, все выносят из нее, я подумала, что это они, — говорит Ольга. — То, что произошло убийство ребенка, я узнала от вас...

За коммуналку у неблагополучной семьи были долги, фамилия папаши давно висит в базе судебных приставов. Но что взять с рецидивиста? Ни Максим, ни его новая супруга нигде не работают. Мать детей к тому же болеет туберкулезом: в момент гибели девочки она находилась в больнице.

— Если опека обратила бы внимание на эту семью, девочка была бы жива. Это также на их совести, — считают соседи.

Напомним, отчим сам вызвал полицейских в квартиру, рассказав, что нашел труп 5-летней падчерицы. Позже он признался, что убил ребенка за то, что она не могла прочитать книжку. Побои назвал «воспитательными мерами». В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», также следователи пообещали дать оценку деятельности органов опеки.

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования этого дела.

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