Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-02T15:02:49+03:00

Он был сильно пьян и весь день избивал детей, которых на него оставила жена

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КП-Новосибирск стали известны новые подробности убийства 5-летней девочки в Кировском районе. Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Петухова. Уже ближе к полуночи в квартиру, где лежал труп ребенка, приехали полицейские. Предположительно, их вызвал сам убийца.

- В 23.30 он позвонил в отдел полиции. Сказал, что обнаружил мертвой падчерицу, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Когда полицейские приехали домой, увидели, что мужчина изрядно пьян. На мертвой девочке обнаружили многочисленные синяки и ссадины, но роковым стал удар сзади по голове. Также избитым оказался ее старший семилетний брат, мальчик страдает задержкой психического развития.

- Их отчим пил. Избивал их весь день, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Объяснил, что бил в воспитательных целях.

Как ранее писали корреспонденты КП-Новосибирск, девочку он пытался заставить читать книжку. Примечательно, что семья была явно неблагополучной. Отчим - трижды судим за кражи и грабежи, был без работы. Мать - также нигде не работала, в момент убийства дочери находилась в больнице, лечилась от туберкулеза. Несмотря на это, семья не стояла на учете в ПДН.

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Все произошло на глазах у ее семилетнего брата. Пока мама лечилась от туберкулеза в больнице, детей пытался воспитывать «новый папа» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU