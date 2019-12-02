2019-12-02T16:22:47+03:00
Происшествия

В Новосибирске отчим убил пятилетнюю девочку за отказ читать книжку

Все произошло на глазах у ее семилетнего брата. Пока мама лечилась от туберкулеза в больнице, детей пытался воспитывать «новый папа»
Виктория МИНАЕВА
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия произошла в Кировском районе Новосибирска поздним вечером 1 декабря. 38-летний Максим Н. расправился с пятилетней падчерицей. Забил девочку до смерти на глазах у ее семилетнего брата. Бил руками. Причина — еще страшнее поступка. На ночь глядя тиран пытался заставить пятилетнего ребенка читать книжку!

— Они ее забил до смерти, был пьян, девочка не хотела читать книжку, он решил наказать ее за это. Говорит, что так воспитывал, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Братик малышки пережил настоящий шок. Сейчас с ним работают психологи. Но где же была мама детей? Оказалось, семья неблагополучная. Мать лежала с туберкулезом в одной из больниц. А дети в это время находились с ее мужем, который был неродным им отцом.

— Он ранее судим за кражи и грабежи, нигде не работал, как и его жена. Из органов опеки затребованы документы-характеристики на семью, — добавил наш источник.

По сути чиновники из опеки, а также сотрудник ПДН должны были держать на карандаше неблагополучных взрослых, которые воспитывали двух ребятишек. Но, по данным КП-Новосибирск, семья на учете не состояла.

— Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска, доставлен к следователю, — официально сообщает СКР по Новосибирской области, добавляя, что будут ходатайствовать об аресте отчима детей. — Следствием также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. Второй ребенок сейчас находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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