Пока мама была в больнице: отчим забил до смерти пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-02T13:35:04+03:00

Мужчина сказал, что таким образом воспитывал ребенка

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В Новосибирске отчим убил пятилетнюю девочку, по данным следствия, мужчина воспитывал падчерицу кулаками. Убил он ребенка 1 декабря. Следственное управление возбудило дело по статье "убийство малолетнего".

По данным следствия, около 23 часов 38-летний мужчина остался один с двумя детьми своей сожительницы.

- В целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения 5-ти летней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия. В момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении, - сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Второго ребенка уже отправили в реабилитационный центр, ему оказывается психологическая помощь.

Отчима уже задержали, он находился на месте преступления. Следователи также дадут оценку работе органам опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU