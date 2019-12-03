Журналисты спасли котят из квартиры, где убили пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-03T20:36:12+03:00

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В Новосибирске 3 декабря Кировский суд арестовал 38-летнего Максима Н., который до смерти забил свою 5-летнюю падчерицу, пока ее мама лежала в больнице. Мужчину подозревают также в том, что он мог изнасиловать девочку. Теперь сибиряк пробудет в СИЗО два месяца пока идет следствие.

В доме, где произошла трагедия, уже успели побывать журналисты, чтобы пообщаться с соседями и разобраться в подробностях произошедшего. Так, корреспонденту издания «Сибкрай», между служебными делами, удалось спасти котят из злополучной квартиры.

По словам соседей, животных вынесли из квартиры следователи, которые проводили там обыск. Котята все это время находились в подъезде одни. Недолго думая, журналистка решила спасти малышей от неминуемой смерти.

— Там было четыре котенка. Посмотреть их пол мы не успели, так как работали в режиме цейтнота. Отвезли их на передержку волонтеру, — пояснила Рихарда Лем.

Теперь, после того, как животные будут привиты, их перевезут в приют и начнут подыскивать любящих хозяев и новый дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU