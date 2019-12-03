Убитая отчимом 5-летняя девочка оказалась изнасилованной

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-03T12:19:05+03:00

Отчима-убицу могут обвинить еще и в изнасиловании ребенка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, что мужчина надругался над ребенком, сообщили в Кировском районном суде

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Сегодня в Новосибирске выносят приговор о мере пресечения по делу отчима-убийцы. Максим Н. главный подозреваемый по делу об убийстве 5-летней девочки. 38-летний отчим остался дома один с двумя детьми: девочкой 5 лет и мальчиком 7 лет. Целый день он избивал падчерицу, в итоге девочка умерла.

- Как сообщил сегодня в ходе заседания судья, ребенок был еще и изнасилован, - сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

В данный момент Максим Н. находится в зале заседания, он ждет, когда суд решит: оставлять его на свободе или заключить в СИЗО. С журналистами подозреваемый отказался общаться. Мать детей на момент побоев и убийства находилась в больнице. Соседи говорят, что мужчина не спокойный, выпивает, он залезал в квартиру и обкрадывал соседку. Также известно, что он уже был судим за кражу боеприпасов.

Семья не стояла на учете в ПДН. Накануне трагедии соседи звонили в органы опеки, но там сигнал не восприняли серьезно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747465" frameborder="0"></iframe> Отчим-тиран забивший до смерти падчерицу в коридорах суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU