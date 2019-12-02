2019-12-02T15:42:23+03:00
Происшествия

«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки

Ее отчим и раньше попадал в поле зрения полиции, а еще залезал в квартиры к одиноким пенсионеркам
Виктория МИНАЕВАНикита МАНЬКО
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Тамбур, ведущий в квартиру, где произошла трагедия.Тамбур, ведущий в квартиру, где произошла трагедия.Фото: Никита МАНЬКО
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Соседи убийцы 5-летней девочки рассказали КП-Новосибирск, что он и ранее нарушал закон. Местные жители боялись 38-летний Максима Н., так как знали, что он вор и рецидивист.

— У них семья была: мама Валентина и два брата, один утонул, второй — вот этот Максим. Что он только не вытворял. В подъезде бабушка жила на 9 этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру, она, бедная, испуганная была. Так людей, как Максим, надо закрывать на пожизненное. А он на воле гулял. В итоге загубил ребенка, — рассказала КП-Новосибирск соседка задержанного.

Напомним, убийство ребенка произошло в квартире на улице Петухова. По данным КП-Новосибирск, отчим расправился с падчерицей из-за того, что та не хотела читать книжку. Свидетелем убийства стал ее старший, семилетний брат. Мама детей в это время находилась в больнице: лечилась от туберкулеза. Семья была явно неблагополучной, отчим был трижды судим. Следователи обещают дать оценку органам опеки, которые допустили проживание детей с такими родителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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