Отчима-тирана, убившего немую 5-летнюю девочку, привезли в суд

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-03T10:42:18+03:00

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В Кировском районном суде Новосибирска выбирают меру пресечения 38-летнему Максиму Н. Следователи ходатайствуют об аресте. Максим — главный подозреваемый в убийстве своей немой пятилетней падчерицы. Он забил девочку до смерти кулаками, свидетелем убийства стал ее старший семилетний брат.

Убийцу пятилетней девочки привезли в суд.

У детей были проблемы с речью, поэтому они не могли позвать никого на помощь. Соседи уверяют, что в квартире в момент убийства было относительно тихо.

Подозреваемый в убийстве девочки - ее отчим.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следственный комитет просит арестовать отчима девочки. Это связано с тяжестью преступления, а также с тем, что ранее мужчина был неоднократно судим. По данным КП-Новосибирск, он привлекался по уголовным статьям «Кража», «Грабеж» и даже «Хищение оружия, боеприпасов». По словам соседей, год назад он вышел из колонии, сошелся с женщиной, у которой было двое детей. В момент убийства их мать находилась в туберкулезной больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747347" frameborder="0"></iframe> Соседка рассказала об отчиме-изверге, убившем пятилетнюю падчерицу.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU