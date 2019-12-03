2019-12-03T10:42:18+03:00
Происшествия

Отчима-тирана, убившего немую 5-летнюю девочку, привезли в суд

Следователи просят суд отправить подозреваемого в СИЗО [фото, видео]
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Подозреваемого заводят в зал суда.Подозреваемого заводят в зал суда.Фото: Никита МАНЬКО
Изменить размер текста:

В Кировском районном суде Новосибирска выбирают меру пресечения 38-летнему Максиму Н. Следователи ходатайствуют об аресте. Максим — главный подозреваемый в убийстве своей немой пятилетней падчерицы. Он забил девочку до смерти кулаками, свидетелем убийства стал ее старший семилетний брат.

Убийцу пятилетней девочки привезли в суд.

У детей были проблемы с речью, поэтому они не могли позвать никого на помощь. Соседи уверяют, что в квартире в момент убийства было относительно тихо.

Подозреваемый в убийстве девочки - ее отчим. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подозреваемый в убийстве девочки - ее отчим.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следственный комитет просит арестовать отчима девочки. Это связано с тяжестью преступления, а также с тем, что ранее мужчина был неоднократно судим. По данным КП-Новосибирск, он привлекался по уголовным статьям «Кража», «Грабеж» и даже «Хищение оружия, боеприпасов». По словам соседей, год назад он вышел из колонии, сошелся с женщиной, у которой было двое детей. В момент убийства их мать находилась в туберкулезной больнице.

Соседка рассказала об отчиме-изверге, убившем пятилетнюю падчерицу.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она даже не могла кричать»: отчим-садист весь день убивал немую падчерицу на глазах ее брата

Но соседи не слышали, как пьяный изверг бил пятилетнюю девочку. Однако ранее они просили опеку забрать детей из семьи (подробнее).

«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки

Ее отчим и раньше попадал в поле зрения полиции, а еще залезал в квартиры к одиноким пенсионеркам (подробнее).

Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран

Он был сильно пьян и весь день избивал детей, которых на него оставила жена (подробнее).

В Новосибирске отчим убил пятилетнюю девочку за отказ читать книжку

Все произошло на глазах у ее семилетнего брата. Пока мама лечилась от туберкулеза в больнице, детей пытался воспитывать «новый папа» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отчим-тиран убил пятилетнюю падчерицу»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
«Там же внутри человек!»: сибиряк погиб на пожаре в дачном домике
После убийства пятилетней девочки в Новосибирске прокуратура проверит органы опеки
«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
«Крутая тачка!»: новосибирский самоделкин собрал пикап из «Волги» и УАЗа
Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker
«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности
«Его так раздуло, кажется, скоро лопнет»: новосибирцев рассмешил внешний вид Шуры
«Сама чуть в ДТП не попала»: сибирячку, сообщившую водителю маршрутки о подростках-зацеперах, осудили в соцсети
«Она не сможет летать»: новосибирские волонтеры выхаживают белую сову с поломанным крылом
«Люди не верили»: бизнесмен рассказал о реакции пассажиров, за которых он заплатил в маршрутке
«Копят на подарки?»: школьники написали объявление, что готовы выносить мусор за 5 рублей
Сибиряк спас пенсионерку и ее сына из горящего дома по дороге в гости
Не теряют надежды: волонтеры и полиция продолжают поиски мужчины в синей джинсовке
«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки
Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран
«Загонял зверя»: сибиряк случайно убил друга во время охоты
Альфа-Банк усовершенствовал свое мобильное приложение
Пока мама была в больнице: отчим забил до смерти пятилетнюю девочку
«Рамен с берёзками» – звезда корейской поп-музыки оценил «Доширак» в Новосибирске
Рок-музыкант, студентка и авиатор попали в колонию за 22 фальшивые купюры
Какие бактерии, живущие в полости рта человека, способны разрушить наше здоровье?
«Она его одела и пыталась оживить»: мать провела ночь с мертвым трехлетним сыном
Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом
«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует
«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб
«Да это Леди Гага!»: девушка с необычной прической рассмешила пассажиров метро