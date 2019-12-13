«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях

Рядом с девятиэтажкой на улице Петухова регулярно дежурит то «Скорая», то полиция. В нескольких квартирах живут пьющие и отчаянные люди, такой была и семья Максима, которого судят за убийство малолетнего ребенка. Не так давно мужчина женился на женщине с двумя детьми - семилетним мальчиком и пятилетней девочкой. 2 декабря сибиряк до смерти забил падчерицу. Полицейским сначала говорил, что она умерла сама, потом признался: «Не хотела читать книжку». Деталь, от которой мороз по коже: ребенок вовсе не разговаривал, какое уж тут чтение. В суде добавили еще одну дикую подробность - предположительно, над девочкой надругались.

Где была в это время мама? В туберкулезном диспансере… Наши корреспонденты еще раз побывали в доме, где случилась трагедия. Соседи рассказали новые подробности из истории семьи. Все оказалось очень печально: дети почти с рождения воспитывались в семье алкоголиков и лишились дара речи после избиений и издевательств над ними.

Служба соцопеки Коченевского района Новосибирской области уже забирала детей из семьи, но вернула обратно матери. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с соседями детоубийцы.

Кошка, которая жила в одной квартире с немыми детьми, теперь гуляет по подъезду. Соседи ее подкармливают.Фото: Никита МАНЬКО

«ОТЕЦ БИЛ, ВОТ ОНИ И ОНЕМЕЛИ»

По словам местной жительницы Галины Морозовой, главный злодей этой истории - Максим - с детства рос в пьющей семье. Младший брат Даниил в восьмилетнем возрасте утонул из-за недосмотра взрослых. В запои родня уходила сообща: и бабушки со стороны отца и матери, и родители мальчика.

К 38 годам Максим остался почти без родственников - все спились и умерли. Сам он стал мелким преступником - обворовывал соседей и поджигал им двери. Попал за решетку, а полтора года назад освободился и попробовал начать все с чистого листа. Устроился на работу на автозаправку, привез женщину с двумя детьми. Соседи каждый день напоминали, что чужие дети - это большая ответственность. Жильцы проводили собственные проверки семьи. Говорят, в первое время мужчина вел себя нормально, сделал ремонт, жена поддерживала в квартире чистоту и порядок.

- В сентябре он подходит с мальчиком - я пытаюсь с ним разговаривать, а он молчит, - вспоминает соседка. - Максим мне тогда объяснял, что отец у них был жестокий. Он детей пугал, избивал, а потом помер из-за водки. Девочка тоже молчала. Некоторые дети от испуга заикаются, а эти вообще немые - видимо, так сильно их напугали. Мы знаем, что ребятишки уже бывали в детском доме, их забирали из семьи при живом отце. Но вот он умер, мама снова вышла замуж, и деток ей вернули.

«Опеке и участковому наплевать на этого ребенка» - уголовник убил пятилетнюю падчерицу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«МЫ ИХ НЕ УБЕРЕГЛИ»

Другие соседи подтверждают: дети не были немыми от рождения. Соседка-христианка убедила горе-родителей пойти к врачу. Молодожены даже сначала послушались, пришли на прием к педиатру, но, по словам той же соседки, были пьяными и устроили скандал. Соседи считают, что служба опеки могла бы среагировать на тот сигнал, ведь полиция приезжала по вызову врача в поликлинику. В общем, идиллия в семье продлилась недолго - супруги стали выпивать.

- Я советовала Максиму сдать детей в детский дом. Он отказывался, хотя вроде и понимал, что я права, - говорит Галина.

За два месяца до трагедии мать детей Александра легла в больницу с туберкулезом. По словам обвиняемого, у женщины отнялись ноги. Пока супруги не было, Максим успел бросить работу - сидел дома с детьми. Ему приходилось побираться по соседям - даже продавец фруктов давал ему овощи из жалости.

- Максим говорил мне, как обращается с детьми, что бьет их… Я не буду рассказывать всех ужасов, что он делал. Однажды из службы опеки к ним приезжали… Мы думали, семья у них на контроле. Да и мы с соседями пытались воздействовать на Максима, наставляли, следили за ним… Мы как бы шефство взяли, но не уберегли, недоглядели. - Женщина держится за сердце. - Мне стыдно и горько, что я не стала бить во все колокола, не подняла на уши соцслужбы. Может, и могла детей спасти…

Мать детей Александра так и не выписалась из больницы - она узнала о смерти дочери из СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747465" frameborder="0"></iframe> Отчим-тиран забивший до смерти падчерицу в коридорах суда.

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