«Просто показали, где ее кексы»: родители из школы, где обидели девочку на чаепитии, дали свою версию

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-29T14:42:29+03:00

Милана на празднике, который устроили специально для нее. Фото: Никита МАНЬКО

Они говорят, что Милану никто не обижал, и она не плакала на празднике

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Конфликт в школе №183 начался с того, что мама девочки Миланы заявила о третировании ребенка. Она рассказала, что на чаепитии одна из мам вывела ребенка из-за стола, а после отобрала стаканчик. Все из-за того, что мама Миланы отказалась сдавать деньги на нужды класса. Конфликт приобрел общественный резонанс, за ребенка вступились неравнодушные люди, для девочки устроили еще один праздник, собрали деньги на билеты в дельфинарий. Видеообращение для Миланы записал ее кумир Егор Крид. Казалось, все затихло, но на днях мама Миланы рассказала КП-Новосибирск, что девочку сильно пнул одноклассник.

В ответ на новые подробности группа родителей подготовила свой ответ. Разъяснительное письмо с позицией других взрослых оказалось в распоряжении КП-Новосибирск.

«В нашем классе нет родительского комитета, деньги на личные нужды детей в классе, по согласию всех родителей, мы договорились сдавать на первом собрании в первом классе. Для этого уговорили одну из мамочек принимать деньги. Уже к первому празднику в первом классе, начались недовольства со стороны двух родительниц. Родители предлагали им заняться организационными вопросами класса, но они отказались. В течении прошлого года Ирина перешла на личные оскорбления в группе WhatsApp. Тем самым нарушала правила общения в группе и была удалена администратором. Вся отчетность была предоставлена в группе.

В начале второго учебного года, Ирина попросила добавить ее в родительский чат, ей предложили извиниться за свое поведение, на что поступил от нее ответ : « Ваше право, не добавляйте, значит буду вопрос по другому поднимать!»

1.11. было запланировано мероприятие «картофельный пир», дети делали поделки, рассказывали о происхождении картофеля. Родители с детьми приготовили дома различные угощения из картофеля и принесли их для угощения. После игровой части все родители накрыли стол и пригласили детей. Родители Миланы на празднике не присутствовали, но тетя девочки занесла угощения — сок и кексы и оставила их на столе никому ничего не сказав молча удалилась из класса. Кексы были единственными сладостями на празднике и что бы Милане они точно достались, одна из родительниц показала ребенку где они лежат на общем столе. Девочка сидел в окружении подружек, дети пили сок, ели картофельные угощения и общались между собой. Все родители были до конца мероприятия. После мероприятия проводили всех детей, раздав угощения собой. Убирая класс после мероприятия, мы радовались тому, что праздник удался на славу.

Мы со всей ответственностью заявляем, что слез, а тем более истерик у Миланы мы не видели. Среди нас были не только мамы, но и бабушки. После праздника одна из мам встречала своего ребенка и видела, что Милана уходила из школы без слез. Мы категорически не согласны с информацией, что девочка была обиженна и униженна на празднике».

Также в письме родители отмечают, что после этой истории поведение Миланы в классе изменилось, она стала «задираться с детьми». Об истории с пинками родители говорят следующее:

— Часто дети заигрываются на переменах, бегают, борются. Бывает и дерутся. Но чтобы кто-то специально избивал ребенка?! Об этом даже речи быть не может! В 8 лет в детях нет столько жестокости! А уж о мести, точно, речи быть не может. Данную ситуацию мы со стороны родителей, стараемся скрывать от детей. При детях в наших семьях эта ситуация не обсуждается!

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ИСТОЧНИК KP.RU