«Я буду биться до конца!»: мама девочки, которую унизили на чаепитии, подала в суд на обидчицу

История о том, как 8-летнюю девочку выгнали со школьного чаепития из-за несданных денег, возмутила соцсети. Посты об этом школьном ЧП собрали тысячи лайков и комментариев и облетели весь интернет. Неравнодушные люди собрали деньги и организовали праздник для ребенка. Более того, маленькую сибирячку поддержал популярный артист Егор Крид. Он записал для девочки ролик с добрыми словами.

На этом история не заканчивается. Мама школьницы Ирина намерена отставить свои права в суде. Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом «КП-Новосибирск» Уже подано исковое заявление. Сейчас проверку проводит участковый. Далее женщина планирует взыскать с обидчицы ее ребенка компенсацию за моральный ущерб.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Интересно, что камнем преткновения стали картонные стаканчики. Именно из-за них начался скандал, прогремевший на всю страну.

- Мы каждый месяц сдаем в родительский комитет 200 рублей. Деньги, как правило идут на подарки детям. В октябре я отказалась сдавать деньги. Причем предупредила об этом еще в сентябре на собрании, - рассказывает Ирина. – На чаепитие куплены были только картонные стаканчики, всю еду на праздник картошки каждый родитель принес своему ребенку сам.

По словам мамы девочки, эта женщина обидела ребенка. Фото: «Инцидент Новосибирск».

По словам Ирины, конфликт между родителями начался давно, с тех пор, когда ее дочка училась в так называемом нулевом классе. Тогда родительский комитет возглавили активисты, дети которых уже учились в старших классах, якобы у них уже есть опыт, а потому и балом заправлять им. Уже в то время многих родителей не устраивало то, как собираются деньги, а именно, что нет никакой отчетности. Но думали, что в первом классе переизберут комитет, но когда пришло время выбирать, никто не проявил инициативу и все осталось как есть.

- Кто-то на этом не заморачивается, ну сдал и сдал 200 рублей. А для кого-то – дело принципа. В прошлом учебном году случайно мы узнали, что в бюджете не хватает приличной суммы денег. Был скандал. Женщина, которая собирала деньги, отказалась пояснить ситуацию, разобиделась. Потом эту ситуацию замяли, но чеков, как не было, так и нет, - вспоминает Ирина.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Как рассказывает мама девочки, Милана отказалась переходить в другой класс или менять школу, она отлично дружит со всеми ребятами. А вот отношение учителя сильно изменилось. Она в обиде на то, что мама Миланы не подумала, каково будет ей после такого резонанса, учитель утверждает, что она на грани увольнения. Ситуацию пытается урегулировать директор школы.

- Я буду биться до конца! – заявляет мама Миланы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители деньги не сдавали — за столом сидеть не будешь»: 8-летнюю девочку затравила мама ее одноклассника

Ребенка выгнали с чаепития, отомстив за то, что ее мама не сдала необходимую сумму на нужды класса (подробнее).

«Мы хотим ее поддержать»: вся страна скидывается на праздник для девочки, которую обидели на чаепитии

Неравнодушные люди решили объединиться и самостоятельно организовать праздник для ребенка. Об этом они рассказали в группе «Чаны. Черный и Белый список» (подробнее).

«Ты за общим столом сидеть не будешь»: в соцсетях затравили женщину, которую обвинили в притеснении школьницы из-за несданных денег

После атак хейтеров, активистка родительского комитета закрыла свою страницу во «ВКонтакте» (подробнее).

Для девочки, обиженной на школьном чаепитии, устроили праздник с Егором Кридом

Популярный певец похвалил новосибирскую второклассницу за сильный характер, а ее мама рассказала нам, что готова идти в суд (подробнее).