«Ты за общим столом сидеть не будешь»: в соцсетях затравили женщину, которую обвинили в притеснении школьницы из-за несданных денег

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-06T06:48:06+03:00

Девочка уверяет, что ее оскорбили на чаепитии, а взрослые говорят, что школьница все придумала. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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Интернет-пользователи открыли травлю на женщину, которую считают виновной в слезах восьмилетней школьницы.

Это касается событий в новосибирской школе №183. Мама одной из учениц обвинила родительницу другого ребенка: заявила, что та отсадила девочку на чаепитии от других детей. Причина – в том, что праздник для девочки не был оплачен взрослыми.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, Евгения взяла за руку ребенка со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай»», - так кто-то из очевидцев конфликта описал его в сети.

Интернет-пользователи нашли Евгению и открыли на нее травлю. В итоге женщина закрыла свою страницу от посторонних. А также выставила красноречивый статус: «Сначала узнайте правду, а потом вешайте клише. Не все, что красиво написано, и есть правда!»

Редакция «КП»-Новосибирск» готова дать слово каждому из участников конфликта и свидетелей. Связаться с журналистами вы можете, написав на номер WhatsApp: 8-923-145-11-02.

ИСТОЧНИК KP.RU