2019-11-05T18:14:16+03:00
Общество

«Устроила истерику»: взрослые обвиняют школьницу, которая пожаловалась на унижения во время чаепития из-за несданных денег

В «детский» скандал втянуты МВД, прокуратура и педагоги. Но некоторые родители считают, что историю с унижениями ребенок выдумал
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девочка уверяет, что ее оскорбили на чаепитии, а взрослые говорят, что школьница все придумала. Фото: «Инцидент Новосибирск».Девочка уверяет, что ее оскорбили на чаепитии, а взрослые говорят, что школьница все придумала. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Новость о скандальном школьном чаепитии взорвала рунет. В соцсетях – тысячи комментариев и репостов. Взрослые читатели сталкиваются в словесных баталиях, вытирают испарину со лба полицейские, нервничают чиновники, запасаются терпением прокурорские.

Инцидент начал накаляться с одноименного новосибирского паблика.

«Мать одного из детей отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. За это собирающая деньги Евгения (мать другого школьника), решила «отомстить» дочке несговорчивой родительницы - восьмилетней девочке Милане. Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери (та находится в больнице) Евгения взяла за руку ребенка со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай». После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет», - так в популярном сообществе описано ЧП в новосибирской школе №183.

Мама, получается, снабдила ребенка кексами. Раз деньги не сдавала – позаботилась, чтобы ребенок не был голодным. А девочку, судя по этому рассказу, отсадили как изгоя. Причем, изолировал девочку член родительского комитета (в нем состоит Евгения).

«Сейчас у ребенка психологическая травма, с ней работает психолог, родителями написано заявление в полицию», - говорится в «Инцидент-Новосибирск».

Не только полиция, но и прокуратура подключилась к этому делу.

- Прокуратура проверит соблюдение прав ребенка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, даст оценку ответственным должностным лицам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - комментирует старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. А школа, не дожидаясь, гостей при погонах, начала свое расследование.

Тем временем, в интернете – все жарче баталии. В соцсетях столкнулись те, кто костерит жестоких взрослых, и те, кто защищает и учителя, и родительский комитет. Некоторые комментаторы оказались посвященными в ситуацию.

«Ребенок был посажен за общий стол! Рядом с другими детьми! Она сидела и ела со всеми вместе! Плачущую ее никто не видел! Из школы ребенок вышел без слез! – не скупясь на восклицания, пишет Татьяна, которая, вероятно, имеет отношение к школе. - Что происходило после школы, это - другой вопрос. Вся ситуация - именно со слов ребенка, которая была уличена во лжи одноклассниками и родителями».

То есть выходит, что ребенок все сочинил? Есть и другой «свидетель», который намекает на это же. Женщину зовут Екатериной.

«Этот ребенок огрызается, обзывается, с учителем разговаривает и ни капли не воспитан. Девочка с характером. Ее посадили к ее еде, она сделала вывод, что ее унизили, и устроила скандал и истерику», - пишет она.

Так, глядишь, бурная дискуссия в сети и расставит все точки «ё», и проявится действительный виновник ситуации. Но неужели этим виновником, поднявшим на уши педагогов и правоохранителей, может быть восьмилетний ребенок?

КП-Новосибирск продолжает разбираться в данной истории. Подробности – 6 ноября в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Обсудим в 8.20 по местному времени (4.20 мск). Слушать можно на волне 98,3 FMв Новосибирске, либо онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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