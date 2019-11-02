«Родители деньги не сдавали — за столом сидеть не будешь»: 8-летнюю девочку затравила мама ее одноклассника

СЕГОДНЯ 20:52 2019-11-02T20:52:14+03:00

В Новосибирске школьницу выгнали с чаепития из-за того, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужд класса. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Ребенка выгнали с чаепития отомстив за то, что ее мама не сдала деньги на нужды класса

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В Новосибирской школе №183 в Кировском районе произошел крайне неприятный инцидент: ребенка выгнали с чаепития в отместку за то, что его мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

— Воспользовавшись тем, что 8-летняя Милана пришла на осенний праздник и чаепитие без матери (она находится в больнице) Евгения, член родительского комитета, которая занимается сбором денег, взяла за руку девочку со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там где твои кексы, там и кушай». После это Милана выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет, — рассказывает мама пострадавшей девочки, Марина.

После того, как классный руководитель вернула ребенка в класс, Евгения продолжила мстить девочке за несговорчивость матери. Когда Милана села и начала кушать принесенную с собой еду, перед ней поставили стаканчик для сока. Тогда к ней снова подошла Евгения со словами: «А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего».

Девочка снова начала плакать, ведь оба раза такие жестокие слова ей сказали прямо при одноклассниках. Сейчас у ребенка психологическая травма — с ней работает психолог. Родители девочки написали заявление в полицию.

Стоит отметить, что родительский комитет отказался представлять документы о расходах под весьма странным предлогом, мол, чеки хранить негде. А тем родителям, которые отказались сдавать деньги «в никуда», пообещали неприятные последствия. Так, после этой унизительной для ребенка ситуации, Евгения написала ее матери о том, что девочка действительно не имела права брать эти стаканчики, ведь ее родители не сдавали на них деньги.

— Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой, — говорилось в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU