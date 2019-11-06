2019-11-06T06:47:30+03:00
Общество

«Мы хотим ее поддержать»: вся страна скидывается на праздник для девочки, которую обидели на чаепитии

Они стараются показать школьнице, что добрых людей рядом больше
Ульяна ДЖАНКОВА
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Вся страна объединилась, чтоб поддержать ребенка, которого затравили в школе. Фото: ИнцидентВся страна объединилась, чтоб поддержать ребенка, которого затравили в школе. Фото: Инцидент
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История о том, как 8-летнюю девочку выгнали со школьного чаепития из-за несданных денег, возмутила соцсети. Посты об этом школьном ЧП собрали тысячи лайков и комментариев и облетели весь интернет. Неравнодушные люди решили объединиться и самостоятельно организовать праздник для ребенка. Об этом они рассказали в группе «Чаны. Черный и Белый список».

— В одной из школ Новосибирска произошел неприятный инцидент, в результате которого психологически пострадал ребенок, 8-летняя Милана. Мы не можем остаться в стороне и пройти мимо этой истории. Мы — это неравнодушные люди из всей России, которых задела эта ситуация. Мы хотим поддержать девочку и помочь ей забыть все, что произошло, добавить ей радостных эмоций, подарков и приятных событий в жизни. У нас нет цели искать виноватых и правых, ругать, хвалить, наказывать и делать выводы. Мы лишь хотим, чтобы девочка узнала, что есть добрые и благородные люди, которые, объединившись, могут подарить ей праздник, — пишут люди.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, в Новосибирской школе №183 в Кировском районе произошел крайне неприятный инцидент: ребенка выгнали с чаепития в отместку за то, что его мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

После того, как классный руководитель вернула ребенка в класс, родительница продолжила мстить девочке за несговорчивость матери. Девочка снова начала плакать, ведь оба раза такие жестокие слова ей сказали прямо при одноклассниках.

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Ребенка выгнали с чаепития, отомстив за то, что ее мама не сдала необходимую сумму на нужды класса (подробнее).

Редакция «КП»-Новосибирск» готова дать слово каждому из участников конфликта и свидетелей. Связаться с журналистами вы можете, написав на номер WhatsApp: 8-923-145-11-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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