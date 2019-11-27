«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-27T14:48:55+03:00

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Восьмилетнюю Милану из Новосибирска сначала выгнали с чаепития из-за несданных родителями денег, а теперь избили в школе. На этом настаивает девочка и ее мама. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

По словам Ирины, мамы второклассницы, после скандала сверстники начали высказывать претензии Милане. А одноклассник сказал ей перед всем классом:

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Это ты виновата, что у нас больше не будет чаепитий».

Об отмене чаепитий действительно заявила директор школы журналистам после скандала. Учитель по просьбе Ирины постаралась помирить детей, но конфликт второклассников продолжился.

— Во вторник вечером Милана пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал — то блузку порвет, но до таких крайностей не доходило, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Ирина, добавив, что дочка теперь не может подолгу сидеть, а если сидит, то вынуждена подкладывать на стул подушку.

Женщина подозревает, что мальчика науськала его мама — подруга родительницы из комитета, которая, по словам Миланы, вывела ее при всех из-за стола из-за несданных денег во время чаепития. Ирина говорит, что уже обратилась с жалобой к участковому.

— По предыдущему заявлению об оскорблении моего ребенка на чаепитии полиция отказалась возбуждать административное дело. Я не хочу наказывать чужого ребенка, но пусть девушка-участковая достучится до родителей, которые допускают подобное отношение к девочкам и внушают негативное отношение. Мальчишек он не задирает, только девочкам достается, — добавила в интервью КП-Новосибирск Ирина.

Напомним, история случилась во время детского праздника одного в новосибирской школе №183. Девочка говорит, что одна из мам, состоящая в родительском комитете, выгнала ее из-за общего стола со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай»». История облетела всю страну. Люди массово взялись поддерживать девочку, в том числе материально. За неделю собрали 20 тысяч рублей - и общественники организовали для школьницы отдельный праздник, во время которого девочку поздравил ее кумир Егор Крид. Также на собранные деньги мама купила дочке синтезатор. А вот дружбу с другими детьми скандал, похоже, разрушил... По крайней мере с одноклассниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU