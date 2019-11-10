«Забей на них, целую, Крид»: что сказал поп-кумир маленькой Милане, которую обидели в школе

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-10T21:24:12+03:00

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Униженная при детях второклассница получила долгожданную поддержку от кумира — Егора Крида. Сегодня паблик MRZLK «ВКонтакте» опубликовал небольшой ролик с праздника для Миланы, куда включено и само видеообращение.

Напомним, восьмилетняя девочка была обижена на чаепитии в школе — представительница родительского комитета отказалась давать стакан из-за не сданных на праздник денег и вывела ребенка за руку из-за стола. История получила широкий резонанс, общественники собрали пожертвования на праздник и смогли обратить внимание кумира девочки — Егора Крида на жестокость к ребенку.

— Милана, привет. Сегодня ты со своими самыми близкими людьми, и я надеюсь, что они тебя очень крепко и много обнимают. Я услышал про твою историю, и что я хочу тебе сказать — во всем нужно всегда искать плюсы. Вот, допустим, я сейчас записываю тебе видео. И возможно, мы с тобой не познакомились бы, если бы не эта история. Поэтому забей и скажи им спасибо за это. Знаешь, жизнь — бумеранг, и все, что мы кидаем — то в нас и возвращается. Поэтому не переживай. А на них — пофигу, все... Обнимаю, целую, — сказал в видеообращении Егор Крид.

Милана получила в подарок коньки для ледового катания от волонтеров, собранные средства ушли на сертификат в Новосибирский дельфинарий на плавание с дельфинами для семьи. Инициаторы праздника Армен Аракелов, Екатерина Карышева и другие неравнодушные волонтеры пообещали продолжить защищать права ребенка.

Ранее мама девочки Ирина рассказала «КП-Новосибирск», что готова идти до конца и взыскать с обидчицы Елены моральный вред ребенку через суд. Но несмотря на разногласия с родительским комитетом девочка останется в учиться в школе и продолжит заниматься вокалом и фортепиано.

Егор Крид обратился по видео к Милане, девочке которую взрослые обидели в школе во время чаепития.Ситуация с второклассницей из новосибирской школы, которую обидели взрослые во время школьного чаепития, не прошла мимо общественности и вышла на федеральный уровень. Во время мероприятия девочку отсадили от одноклассников и не дали стакан для сока из-за того, что мама ребенка отказалась скидываться на продукты, а вместо этого сама купила своему ребенку сладости. Фактически девочку довели до истерики. Неравнодушные люди со всей страны объединились в интернете, собрали деньги и устроили праздник Милане, задарив ее вниманием, улыбками и подарками. Активисты вышли на связь с артистом Егором Кридом, которого очень любит Милана, певец проникся историей и записал для девочки видео с личным обращением и поддерживающими словами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU