Для девочки, обиженной на школьном чаепитии, устроили праздник с Егором Кридом

10 ноября корреспондент КП-Новосибирск побывал на благотворительном празднике, который общественники устроили для девочки, ставшей жертвой травли в своем же классе. По крайней мере на этой версии настаивает сама Милана.

Напомним, история случилась во время детского праздника одного в новосибирской школе №183. По словам Ирины, матери девочки, одна из членов родительского комитета унизила восьмилетнюю Милану. Произошло все перед всем классом. Мол женщина вывела ребёнка из-за общего стола за несданные в родительский комитет деньги на стаканчики для сока. Случай такого обращения с ребёнком вызвал широкий резонанс в соцсетях, а школа попала под проверки полиции и прокуратуры.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Общественники начали собирать деньги на альтернативный праздник для девочки, к ним подключился паблик «Мурзач-Нижний Тагил». За неделю удалось собрать более 20 тысяч рублей - большая часть средств ушла на сертификаты в Новосибирский дельфинарий для Миланы, её младшего брата и мамы. Устроить чаепитие также помог детский развлекательный центр «Веселый остров» - предоставил стол и игротеку для школьницы, её друзей и их родителей. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на этом празднике и пообщался с мамой Миланы – Ириной. Женщина рассказала, как сейчас развивается ситуация.

- С директором у нас был разговор о том, что я не оставлю своего ребёнка беззащитным, пока эти люди чем-то заправляют в школе и в конкретном классе. Директор предложила перевести дочку в другой класс, но после ее интервью и слов «никого не выводили из-за стола» у меня сложилось мнение, что директор прикрывает родителей и не хочет выносить никаких уроков из этой ситуации. У меня есть сообщение от самой обидчицы Миланы, что она выводила ребёнка из-за стола за руку, потому что «было шумно» и она «хотела объяснить», чтобы дочь села рядом со своими кексами и своим соком. Психолог сказал - однозначно здесь есть конфликт, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. Она добавляет, что решила придать огласке ситуацию, чтобы люди поняли – такое происходит во многих школах.

Девочке сделали замечательный подарок.Фото: Никита МАНЬКО

- Не нужно бояться критики, учителей, директоров школ, надо говорить о травле. Всегда есть неравнодушные люди, которые помогут, поддержат. Нельзя давать своего ребёнка в обиду. Кто должен оберегать его, как не мать, - делится Ирина.

Она также рассказала, с чего начался конфликт с родителями в классе. Камнем преткновения стали сборы денег, Ирина требовала отчетности, но так и не получила ее.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Изначально родители со мной спорили, не соглашались с тем, что нужно собирать чеки. Но меня переубедить не смогли и переключились на беззащитного ребёнка, который ничего не может им сказать в ответ, ничего не может сделать. Это очень подло, у меня нет слов. Я буду биться до конца, будет суд и суд выведет их на чистую воду. Они много врут и прикрываются тем, что якобы никто ничего не видел. Но есть свидетель, который частями видел это, а также учитель, который видел, что ребёнок был расстроен. Я в первую очередь хочу, чтобы обидчицу моей дочери наказали по закону. И буду требовать компенсации морального ущерба моему ребёнку и мне, как матери.

Во время обсуждений этой истории в социальных сетях стало известно, что Милане очень нравится популярный исполнитель – Егор Крид. Было решено привлечь и его, чтобы он поддержал ребенка. Егор пошел навстречу и записал для Миланы персональное видеообращение.

На празднике школьницы было много гостей.Фото: Никита МАНЬКО

- Через общих знакомых мы нашли контакты менеджеров Егора Крида, но человек был очень занят и его менеджеры находились в дороге, поэтому до последнего момента мы ждали видеообращение. Хотелось бы от лица общественности поблагодарить Егора Крида за участие в празднике для Миланы, мы все ему признательны. Я никогда не слушал песни этого исполнителя, но сейчас буду интересоваться его творчеством - не потому, что известный, а с точки зрения человечности его поступков, - рассказал КП-Новосибирск общественник Армен Аракелов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742963" frameborder="0"></iframe> Для девочки, униженной на школьном чаепитии, устроили праздник.Никита МАНЬКО

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