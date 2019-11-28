«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития

Восьмилетняя Милана (имя девочки называем с разрешения мамы) стала звездой интернета в конце октября – тысячи человек вступились за ребёнка, который пожаловался: ее выгнали с чаепития из-за несданных мамой денег на пластиковые стаканчики. Девочка говорила, что ее унизили при всем классе, вывели из-за стола, отобрали стаканчик. Ребёнка поддержал её кумир Егор Крид, общественники устроили праздник в детском центре и собрали деньги на билеты в дельфинарий. Мама девочки Ирина решила вернуть ребёнка в тот же класс. Казалось, что обидчики наказаны и справедливость восторжествовала. Но Милана вновь подверглась нападкам теперь уже со стороны детей. Сначала девочка потеряла подругу (ее мама была в родительском комитете), а потом ее ударил одноклассник. Дело может дойти до суда. Мама Миланы Ирина утверждает, что девочку сильно пнул мальчик из ее же класса, и она уже обратилась в полицию с заявлением. Мама этого мальчика Наталья полностью не согласна, считает, что это её сын стал объектом насмешек и тычков со стороны «крутой и знаменитой» Миланы и двух её подружек-сторонниц. Корреспондент КП-Новосибирск попытался разобраться в этой истории.

Та самая женщина, которую обвинили в травле Миланы. Фото: «Инцидент Новосибирск».

«НЕ МОЖЕТ ДОЛГО СИДЕТЬ»

Вернувшись в школу после скандала вокруг чаепития, в первый же день Милана потеряла подругу. К ней подошла дочь той самой обидчицы из родительского комитета, оказывается девочки дружили с первого класса. Милана рассказывает, что подружка ей заявила: «Мама говорит не общаться с теми, у кого неадекватные родители». Другой одноклассник подошёл и сказал – «из-за тебя у нас больше не будет чаепитий».

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Это бы еще можно было стерпеть, но на другой день вечером Милана пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник, это произошло неделю назад. Утром в среду она пошла в школу с подушечкой, но едва дотерпела до конца уроков. Вечером мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника.. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал, один раз кому-то блузку порвал. Но до таких крайностей не доходило, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Ирина, добавив, что дочка теперь не может подолгу сидеть, на стул ей надо подкладывать подушку.

В больнице Ирина взяла документы, подтверждающие травму, и написала заявление в полицию о побоях. Она считает, что мальчик обиде ее дочь по совету взрослых - тем самых женщин из родительского комитета.

Милану на празднике поддержали и дети, и взрослые.Фото: Никита МАНЬКО

«ПРЕЖНЯЯ ТИХОНЯ СТАЛА СВЕТСКИМ РЕБЕНКОМ»

Мама мальчика, который мог обидеть Милану, уверена – после скандала с чаепитием и обращения Егора Крида девочка «зазвездилась». По словам Натальи, вернувшись в класс, девочка начала хвастаться билетами в дельфинарий, чаепитием.

- Прежняя тихоня стала светским ребёнком, без стеснения стала хватать одноклассников и тащить дружить или играть. От такого напора многие дети стали относиться более настороженно, и только шестеро из класса продолжили общаться с Миланой, - рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Милана и правда решила стать звездой, как её кумиры Егор Крид и Ольга Бузова. Девочка провела свой второй вокальный концерт в музыкальной школе, а также начала учиться игре на фортепиано: ей купили синтезатор на деньги от пожертвований со всей страны. Но разве за это нужно бить?

– Никакой стычки и не было! Мой ребёнок не трогал Милану, и шестеро детей могут это подтвердить. Мы сегодня с инспектором ПДН разговаривали по поводу этого момента, никаких претензий к сыну полиция не имеет. Вечером во вторник я поговорила с Данилом, он говорил, что ущипнул её подружку, а саму Милану не пинал. Чуть что – её бедную оскорбили, хотя сама она уже матерится и показывает на переменах видео 18+. Я не понимаю, как можно писать заявление на семилетнего ребёнка в полицию, делать из него рецидивиста!

Для девочки общественники устроили праздник.Фото: Никита МАНЬКО

В ПОЛИЦИИ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУ

Мама настаивает, что мальчик «в тряпочной обуви» просто не мог причинить никаких травм однокласснице. Она считает, что этот как раз Милана и две её подружки сами лезут к голубоглазому худенькому блондину, ее сыну, дразнят обидным прозвищем, а при попытке дать отпор могут запинать лакированными туфлями. В результате ребёнок приходит с синяками, с расцарапанным лицом и грязными штанинами – но спокойно выносит всё это, так как «девочек бить нельзя».

- Мой сын очень энергичен и открыт – может подойти и обнять. Мальчик не стесняется играть с девочками, потому что привык заботиться о младшей сестрёнке, - говорит Наталья.

«ЧТО, ДОПРЫГАЛСЯ?»

Конфликт Миланы и одноклассника, как рассказывает мама девочки, длится с первого класса: мальчик рвал ей блузку, фартук, один раз ударил по животу. Мама Миланы спросила учителя, почему её дочь бьёт одноклассник и она вынуждена ходить в школу с подушкой. Учитель подошла и сказала обидчику Миланы: «Сколько я тебе говорила раз – не бей девчонок! Что, допрыгался?». По словам Ирины, родители другой жертвы уже жаловалась на поведение мальчика, а другая подруга Миланы получила по лицу прямо на глазах своей мамы. Женщины потом звонили маме мальчика с требованием урезонить драчуна.

Мама Миланы не готова идти на примирение и надеется, что полиция разберётся в ситуации. Тем временем в ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку

- В отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступила информация из медучреждения об обращении за медицинской помощью несовершеннолетней. Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Начата проверка, - говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742971" frameborder="0"></iframe> Егор Крид обратился по видео к Милане, девочке которую взрослые обидели в школе во время чаепития.

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