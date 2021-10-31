«Небольшая девочка, как она смогла все вынести?»: хозяйка ювелирного салона рассказала, как агент Кэт украла у нее золото и бриллианты

Момент грандиозной кражи попал на видео. Фото: запись с камеры наблюдения.

Собрать с витрин золото, разложить по сумкам и спокойно пройти мимо охраны. Кажется, такое возможно только в фильмах «Нетфликса». Но нет, это произошло в Новосибирске. Драгоценности забрала молодая особа, созданная скорее для селфи в Instagram, чем для гангстерских похождений.

От полиции Екатерина Калугина скрывалась недолго. Ее поймали и отправили в cледственный изолятор. А теперь в автозаке привозят на судебный процесс, шаг за шагом восстанавливая детали похищения. И вот на заседании Катя встретилась с хозяйкой ювелирного салона.

Катя совсем не похожа на гангстера. Фото: СОЦСЕТИ

СМЕЛО ПРОШЛИ С ЗОЛОТОМ МИМО ОХРАНЫ

Наталья Сазонова пришла на суд после лечения от тяжелой болезни. Во всяком случая, так сказала она, попросив участников процесса говорить громче. Впрочем, в основном говорила она сама – процесс как раз подошел к стадии допроса потерпевшей.

Хозяйка ювелирного магазина из «Сибирского мола» напомнила, что управляет салоном ее муж Александр Сморчков, так что и Калугину принимал на работу именно он. А Сазонова даже не была знакома с новенькой, а узнала о ней после кражи. Кстати, и о самой краже стало известно уже в разгар следующего за ней дня: сотрудница магазина по соседству сообщила, что ювелирный салон закрыт, приехала Катина сменщица и застала пустые витрины. Вот тогда на место происшествия помчались управляющий, хозяйка и полиция.

- Сначала пришла сменный продавец. Украдено, говорит, все подчистую. Она все вынесла! – Рассказала на заседании Сазонова. - Меня привезли уже в опустевший магазин. Я не могла поверить просто в такое наглое ограбление. В такое дерзкое ограбление никто просто не верил. Вроде, небольшая девочка – Катя. Как можно было все вынести? Меня в этом преступлении больше всего поражает наглость человека – ничего не боится. Смело прошла через охрану с подругой. По камерам смотрю: никого не боялись, хотя охранник там ходит. Собрали все в пакеты, сумки, никуда не торопились девчонки, пошли. И по камерам видно, что они вышли из торгового центра.

«ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА»

Увидев опустившие витрины, управляющий и хозяйка – они, кстати, супруги – оценили потери в 5 миллионов рублей. Правда, потом, когда посчитали точнее, подтвердили документами только 3,7 миллиона рублей.

- Я приехала, и понять ничего не могу. Что происходит? И ОБЭП, и следственные все органы здесь… Я была просто растеряна. Это преступление века на самом деле, - поделилась Сазонова воспоминаниями.

Катерина, конечно, уже не брала трубку и была где-то очень далеко. Однако спустя несколько дней ответила на очередной входящий и объяснилась перед управляющим. По словам Калугиной, ее, мол, наняли некие люди, чтобы ей под видом продавца провести аудит салона.

И действительно, некий таинственный персонаж подробно инструктировал девушку, как устроиться в магазин – переписка в Катином телефоне подтверждает это. И драгоценности, мол, тоже нужно было забрать для аудита - чтобы проверить их подлинность. Но когда горе-продавец отдала золото своим нанимателям, они исчезли.

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