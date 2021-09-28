Агент Кэт, укравшая золото на 3,7 миллиона рублей, признала вину

Стильная девушка стала арестанткой. Фото: Cоцсети/ Телеканал ОТС

Вся страна продолжает следить за почти шпионским сериалом в Новосибирске. В центре событий – девушка, которая считала себя агентом под прикрытием, и ювелирный магазин, из которого этот «агент» вынес драгоценности на миллионы рублей.

Если, вдруг, вы пропустили прошлые серии – напомним. Летом прошлого года кто-то обчистил витрины ювелирного магазина «Диадема». Золото пропало глубокой ночью, но персонал быстро понял, кто унес драгоценности. Это была новенькая – девушка по имени Катя, которая устроилась совсем недавно. Она исчезла, но перед камерами успела засветиться с увесистым грузом золота и незнакомцами.

Катерину и ее бойфренда объявили с розыск. А те позвонили в КП-Новосибирск и рассказали свою версию. Мол, Катю позвал на работу загадочный тип – он предложил провести аудит ювелирного салона, устроившись продавцом. Вроде, работаешь в магазине, но фактически – агент проверяющей компании. И вот девушке поручили собрать с витрин золото, чтобы отдать на проверку подлинности.

По такому портрету Агента Кэт разыскивала полиция. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Агент Кэт говорит, что все сделала, как учили, и только потом спохватилась, что ее саму обманули. Полиция задержала Екатерину Калугину, но золота при ней, действительно, не нашлось. Вот только остается вопрос: она и впрямь была пешкой, которой манипулировал изощренный аферист? Или Катя прекрасно понимала, что участвует в грандиозной краже?

28 сентября Катерину привезли в суд. Прячась от телекамер, девушка поглубже натянула капюшон. Государственный обвинитель перечислила похищенное: кольца, серьги, колье, подвески, кресты, броши… Всего - на 3 миллиона 759 тысяч (напомним, изначально управляющий салона говорил про 5 миллионов).

На суде Екатерина признала вину. Но, вероятно, в этом деле еще будут сюпризы.

- Подсудимая Калугина, вину в совершении преступления признаете? – Спросил судья.

- Признаю, - донеслось из-под капюшона.

А ведь совсем недавно Катя уверяла, что была лишь инструментов в руках жуликов, и не понимала, что совершает преступление. Как так? Почему передумала? Объяснение КП-Новосибирск дал адвокат Калугиной Дмитрий Смышляев.

- Екатерина вину признала, так как понимает, что именно ее действия лежат в причинно-следственной связи между материальным ущербом у потерпевшего и хищением ювелирных изделий, - прокомментировал защитник.

Но ведь Калугина твердила, что себе золота не оставляла, что все отдала своему таинственному «шефу». Она и сейчас стоит на своем. Мол, ни колечка себе не присвоила.

- Тот факт, что она работала за зарплату, а не за «долю» в похищенном имуществе, не освобождает ее от ответственности, так как закон подразумевает также и безвозмездное изъятие в пользу третьих лиц. Это она тоже понимает, - говорит Смышляев.

- Но как Екатерина могла поверить, что устроилась «тайным проверяющим»? Это ведь абсурд?

- Объяснение такой доверчивости содержится в материалах уголовного дела, которое пока судом не исследовалось, - уверяет адвокат.

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