«Она плачет, что ее обманули»: красотку, обокравшую ювелирный салон в Новосибирске, задержали в Саратове

Скрываться у Кати долго не вышло. Фото: соцсети.

29-летнюю продавщицу ювелирки, попавшую в федеральный розыск после многомиллионной кражи в ТЦ «Сибирский молл», задержали во второй раз. Произошло все в Саратове, где Катерина остановилась вместе со своим молодым человеком Валерием.

Екатерина пыталась скрываться вместе со своим парнем.

Напомним, девушка, похитившая золото в Новосибирске, сначала добралась до Москвы, где выступила на телешоу «На самом деле», после съемок ее отвезли в полицию, но по ошибке оттуда отпустили. Из Москвы Катя с Валерием отправились в Саратов. Парочка уверяет, что все это время вела переговоры с новосибирским полицейскими, они готовы были сдаться. Вернее, Катерина, так как к Валерию у следствия уже нет вопросов — он лишь влюбленный парень-качок, помогающей своей непутевой девушке.

Екатерина думала, что работает под прикрытием на проверяющую салон организацию, даже показывает договор с ними. Только эта некая фирма ФБК оказалась липовой…

— Катю задержали в Саратове. Мы поехали с ней в клинику анализы сдавать, ей надо было здоровье проверить. Я пошел в аптеку, как она мне кричит: «Ко мне СОБР бежит!». Мужики не при форме даже были, просто корки показали: «Вашу жену задерживают, вы не будете сопротивляться?». Мы, конечно, не сопротивлялись, — рассказал КП-Новосибирск Валерий. — Сначала в Саратове ее держали два дня, теперь ее этапируют как подозреваемую. В понедельник рано утром она прилетает в Новосибирск. Я ей старался вещи передать в аэропорту, но не дали… Очень переживаю за нее. Она плачет, что ее обманули. Говорит, что на нее давят, говорят, что ее закроют в СИЗО. Мы с новосибирской полицией ведь договорились, что 26 сентября она сама пойдет сдаваться. Единственное, что она не сделала — не пошла в МВД в Саратове, не написала явку, что приедет в Новосибирск. Но я был с операми на связи, разговаривал, объяснял. Мы уже машину даже забронировали до Новосибирска, и все равно ее принимают вот так. Боюсь, на суде это будут преподносить, что она скрывалась, бегала, хотя все это время мы были на связи.

На записи Екатерина вместе с незнакомой девушкой, которую считала коллегой по «тайной организации», выносит драгоценности. В пакете - украшения. Фото: запись с камеры наблюдения.

Про связь — это, действительно, так. Пока опера искали Катю и Валерия, беглецы дали интервью сначала «Комсомольской правде», потом выступили на ток-шоу. Версия, почему Катя вынесла из магазина золото и бриллианты, экзотическая. Оказалось, Катерина была уверена, что работает на аудиторскую фирму тайным ревизором ювелирного салона. Ее миссия была вынести драгоценности на проверку, чтобы понять фальшивые они или настоящие. За эту работу «агенту Кэт» обещали 700 тысяч рублей и должность начальника отдела аудита. Но после преступления «работодатели» перестали брать трубки, а Катя поняла, что вляпалась в криминальную историю. За кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере, ей грозит до 10 лет колонии. Но Валерий заступается за свою невесту:

— Она подозреваемая, да. Но пусть владелец салона предоставит какую-то бумагу, что именно было на прилавках, какой-то учет вообще был? А то он говорит про ущерб в 5 миллионов рублей, а не верится. Катя говорит, что там 450 граммов золота было, и если это так, то сумма должна быть меньше, — рассказал КП-Новосибирск Валерий.

Уважаемые читатели, а вы верите рассказу Катерины и ее парня? Могла ли девушка сама стать жертвой преступников?

«Комсомолка» продолжает следить за этой историей.

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