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«Я не понимаю, как вляпалась! Золото мне это вообще не надо!»: красотка, которую обвиняют в краже бриллиантов, боится сдаваться полиции

Пока Катю ищут по всему Новосибирску, она дала интервью журналистам. Девушка уверяет, что сама попала на удочку мошенников
Виктория МинаеваВиктория МинаеваВикторияМинаева
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Екатерина сейчас прячется от полиции, хотя считает себя невиновной. Фото: соцсети.

Екатерина сейчас прячется от полиции, хотя считает себя невиновной. Фото: соцсети.

29-летнюю Катю, продавщицу ювелирного магазина «Диадема», новосибирские полицейские ищут с прошлой недели. Ориентировку на загорелую брюнетку с точеной фигуркой разослали журналистам вместе с видео. На кадрах Катя грузит багаж в машину, помогает ей ее парень Валера. Полицейские предполагают, что в чемоданах бриллианты и золото, ведь «Диадему» ограбили. Ущерб почти 5 миллионов рублей. Поэтому парочку объявили в розыск. Но мы нашли их быстрее полицейских. Вчера Валерий заявил «Комсомолке», что его девушка - не воровка, а жертва. А сегодня сама Катя рассказала КП-Новосибирск, почему витрины магазина опустели после ее смены.

Родные уверены: Екатерина не ведала, что творит.

Родные уверены: Екатерина не ведала, что творит.

Фото: СОЦСЕТИ

«Я МНОГО ВОПРОСОВ НЕ ЗАДАВАЛА, Я ЖЕ ТАЙНЫЙ АГЕНТ»

Еще недавно Катя и Валера жили в Сочи, где она работала няней (по образованию девушка детский психолог), а парень - онлайн-тренером по бодибилдингу. В мае парочка поссорилась, и Екатерина поехала в родной Томск, а потом решила начать жизнь с чистого листа в соседнем Новосибирске. Валерий поехал вслед за ней, пытался вернуть...

- Мы расстались. И я искала в Новосибирске работу няней. И до сих пор не понимаю, как так вляпалась. Объявления разместила на «Авито» и «Хедхантере». И вот на меня вышел человек, который представился Александром. Встречались мы с ним на улице, он объяснял это так: «У нас еще нет офиса в Новосибирске. Мы из Москвы к вам приехали. И нам очень нужен сотрудник». Он очень много болтал. Говорил, какая надежная у них фирма, которая якобы называется ФБК (Финансовые и бухгалтерские консультанты), что у них есть офисы в столице и Питере. А суть их деятельности - аудит, проверка. В Новосибирске им требовались тайные проверяющие на заправку и в ювелирный салон. В последний меня и отправили, дали телефон директора, сказали: «Тебе надо устроиться туда продавцом». Говорили, чтобы все держала в секрете. Мы даже подписали договор о неразглашении коммерческой тайны, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Условия были заманчивыми: 1000 рублей в день девушке платили наличкой, в середине месяца - оклад 10 тысяч рублей, а по окончании миссии пообещали премию. При условии, что в салоне Кате как продавцу тоже положили и оклад, и процент с продаж, сумма вырисовывалась нормальная.

- Я проверила даже эту компанию, на договоре с ними был указан московский телефон. Я позвонила, там ответили, что действительно ищут сотрудников в Новосибирске. Я много вопросов не задавала - думала, лезть не буду, я же как бы тайный агент, - продолжает Катя.

Тот договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что наконец-то нашла нормальную работу.

Тот договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что наконец-то нашла нормальную работу.

«ВЕЧЕРОМ МЫ КАМНИ ЗАБИРАЕМ, НОЧЬЮ ВОЗВРАЩАЕМ НА МЕСТО»

И вот она прошла собеседование. Внедрилась. Девушка день за днем переписывала все изделия, опись и фото отправляла Александру. Тайный начальник нахваливал исполнительную сотрудницу и сулил повышение по карьерной лестнице.

- Они говорили, что директор «Диадемы» мухлюет и вот сейчас мы выведем его на чистую воду, что надо проверить, настоящие ли вообще камни и золото, - поделилась с КП-Новосибирск Екатерина. - Как только мы это выясним, миссия закончится и я стану руководителем какого-то отдела, буду работать уже в Питере. Попросили у меня паспорт, чтобы якобы билеты купить.

Но как же проверить подлинность драгоценностей?

Переписка с "работодателем" из ФБК. Девушке дают задание - собрать все драгоценности с витрины.

Переписка с "работодателем" из ФБК. Девушке дают задание - собрать все драгоценности с витрины.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Александр сказал, надо вынести золото и бриллианты на проверку. Вечером мы все это забираем - мне помогут их сотрудники, некие Настя и Андрей, а ночью все это обратно загрузим, никто и не узнает, - описывает план Екатерина.

- А кто такие Настя и Андрей? Вы их вообще видели до этого?

- Настю один раз видела, Андрея в день кражи увидела первый раз. Они якобы мои коллеги, сотрудники этой же фирмы, также тайные агенты. Андрея, как мне сказали, внедрили в торговый центр охранником. И чтобы директор «Диадемы» не заподозрил, что его проверяют, он должен был отключить видеокамеры. Мне так и сказали: «Там вместо картинки будут помехи». Сейчас я уже думаю, что Андрей не был охранником, что это была сказка для меня. Думаю, они ездят так по разным городам, а такие глупые курицы, как я, подставляются, — ругнула себя Екатерина.

«Я БОЮСЬ И НЕ СДАЮСЬ»

После смены к Екатерине действительно пришли двое: девушка и парень. Первая - с большими сумками под драгоценности.

- Я все это сгрузила, проводила их на парковку. Они сели в машину и уехали. Мне в тот момент стало неспокойно, как будто я что-то сделала неправильно, сглупила. Вот тогда, наверное, я первый раз и засомневалась. Ну а потом Александр, Настя - все они перестали отвечать на телефон. Прошла ночь. Я понимаю, что мне выходить утром на работу, а там голые витрины... Я правда никакой не вор. Свое готова отдать... Я просто по глупости и тупости вляпалась. Золото мне это вообще не надо, - на этих словах Катя начинает плакать.

Катя сейчас в розыске. Ориентировку на нее разослало журналистам ГУ МВД по Новосибирской области.

Катя сейчас в розыске. Ориентировку на нее разослало журналистам ГУ МВД по Новосибирской области.

Наутро после кражи Катя вспомнила про своего Валеру, написала ему в «Инстаграме»: «Я попала». Он приехал утешать. А потом помог уехать. На видео, которое дает МВД, парочка как раз выходит из подъезда, где девушка снимала квартиру, и садится в такси. Оба божатся - в чемоданах Катины платья, а не бриллианты.

- Поймите мое состояние. Я в панике. Не знаю, что делать, у меня даже паспорта нет! И я не понимаю, кому верить, потому что они мне говорили, что у них и в полиции есть свои люди, - признается девушка. - Они говорили: договор о неразглашении - очень серьезный, если рот откроешь, то тебе не поздоровится, наша служба безопасности тебя найдет. И теперь я просто прячусь. Я боюсь идти в полицию, потому что не знаю, что они от меня хотят. Они хотят разобраться или сразу посадить? Я просто наивная дурочка. Очень глупо поступила. Но не преступница я! Я вообще детский психолог-педагог, няня. Понимаете, что я вообще не вор? И если меня посадят, этим все не закончится, эти люди будут и других подставлять, и в других городах будут такие же истории…

Пока Екатерина полиции сдаваться на собирается. Говорит, консультируется с юристами, ищет сильного адвоката и очень надеется, что не окажется в тюрьме.

Уважаемые читатели, а вы верите рассказу Екатерины? Может, девушка действительно стала жертвой аферистов?

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