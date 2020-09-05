«Агента Кэт», обокравшую ювелирный салон на 5 миллионов, задержали после ток-шоу на Первом канале

Красотку задержала полиция сразу после съемок программы "На самом деле". Фото: vk.com

В Москве задержали беглянку, которая обокрала ювелирный салон «Диадема» в Новосибирске. Кульминация громкой детективной истории произошла на глазах корреспондента КП-Новосибирск.

Напомним, 29-летняя Катерина прославилась многомиллионной кражей в новосибирском торговом центре. Она устроилась туда работать после снятия с магазинов карантинных мер. Девушку взяли продавцом в ювелирный магазин «Диадема», но та через две недели не вышла на работу. Она исчезла, а вместе с ней исчезли золото и бриллианты.

В МВД заявили, что из салона пропало драгоценностей на 5 миллионов рублей.

- Даже намного больше, намного больше, - тяжело вздыхая, сказал КП-Новосибирск директор магазина Александр, когда ущерб посчитали точнее.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и увидели: ранним утром после кражи Катя вместе с бойфрендом Валерием и увесистым чемоданом покидает квартиру.

Кадры с камеры наблюдения: Валерий помогает Кате бежать. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

- Сотрудниками полиции осуществляются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на их розыск, - отрапортовало Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Тем временем, Катя и Валера пошли на переговоры с КП-Новосибирск. Девушка заявила, что золота у нее нет. Катя рассказывает, что искала работу няни, но с ней связался человек, который предложил работать «аудитором», тайным проверяющим в ювелирном салоне. Нужно было устроиться туда и докладывать о ценах и ассортименте. Якобы, это было необходимо, так как директора подозревали в нечистоплотности.

Договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что она тайный агент.

Проработав «агентом под прикрытием» совсем немного, Катерина получила более серьезное задание – на ночь вынести золото из магазина. Якобы для инвентаризации. По словам «агента Кэт», драгоценности у нее забрала пара из этой же засекреченной «аудиторской компании». А потом все эти тайные коллеги пропали. Поняв, что вляпалась в преступление, как рассказывает Катерина, она и бросилась в бега. А вместе с ней и ее парень Валерий.

Пока полиция тщетно пыталась выйти на след беглецов, они давал интервью КП-Новосибирск, а затем новосибирских Бонни и Клайда позвали на федеральное телевидение, убедили приехать на запись программы «На самом деле».

Валерий и Катя перед съемками выкладывали забавные видео в "сторис". А через несколько часов Екатерину забрала полиция. Фото: https://www.instagram.com/

Парочке, действительно, удалось добраться до столицы, не попав в руки правоохранителей – ехали на бла-бла-каре. В Москву на запись эфира отправилась и заместитель редактора новосибирской «Комсомолки», которая тоже стала героем будущей передачи.

После записи программы Екатерину и Валерия встретила полиция.

Директор магазина, который наблюдал за этой развязкой, остался доволен. Он не верит оправданиям Кати, а вот ее Валерий, считает, действительно, может быть не при делах.

- Он просто ее любит, - сказал КП-Новосибирск Александр. – На него я заявление не писал. Только на нее.

Валерия, кстати, и не задерживали.

- Я ее все равно вытащу, - говорит молодой человек, у которого буквально из рук вырвали любимую.

Валерий пообещал бороться за Катю до конца. Фото: https://www.instagram.com/

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