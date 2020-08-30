«Бегала счастливой и гордилась собой»: красотка помогла обокрасть ювелирный салон, думая, что она — агент под прикрытием

Екатерину и ее парня Валерия сейчас ищет полиция. На фото слева - Валерий помогает девушке с переездом после того, как она помогла обокрасть магазин. Фото: СОЦСЕТИ

29-летнюю Катю — продавца ювелирного салона новосибирского торгового центра «Сибирский молл» — ищут уже неделю по всей России. По версии МВД, девушка вместе с парнем-бодибилдером Валерой вынесла из магазина «Диадема» золота и бриллиантов на 5 миллионов рублей. Полиция разослала на них ориентировки и видео. Пока опера ищут парочку, «Комсомолка» взяла у одного из «беглецов» интервью.

«Я УДИВИЛСЯ, ЧТО ОНА НЕ ПРОСИТ У МЕНЯ ДЕНЕГ»

Валерий — чемпион России по пляжного бодибилдингу, родом из Республики Коми. С Катей встречается давно, но отношения как американские горки — то они вместе, то она собирает чемоданы. Очередная ссора случилась в мае, когда пара приехала в гости к маме Валерия.

— У нас банальная история, мы поругались. Она уехала в Томск, откуда родом, потом в Новосибирск, а я за ней. Я работаю онлайн-тренером, мне без разницы из какой точки страны это делать, — рассказал КП-Новосибирск Валерий.

В Новосибирске Катя искала работу. Амбиций особых не было — взял бы кто хотя бы нянечкой. Но на вакансию откликнулась не семья или детский садик, а фирма «ФБК». Нет, не Фонд Навального по борьбе с коррупцией. ФБК по-новосибирски — это «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Однако тоже — организация, претендующая на статус разоблачителей. Во всяком случае, свою деятельность Катерине описали так, словно пришли к ней из шпионского сериала.

Бухгалтера-консультанты предложили девушке устроиться в ювелирный салон, чтобы там провести расследование и вывести на чистую воду директора. Скинули нянечке-шпионке вакансию продавца там. И вот она уже — секретный агент, разоблачающий шефа из золотого магазина.

Тот договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что наконец-то нашла нормальную работу. Фото: Предоставлено героем публикации

— На самом деле я неплохо зарабатываю. А у нее никогда не было денег. Она их просила, я давал. А тут началось что-то странное, денег она не просит. И она очень уверенная, счастливая бегает, говорила, что хорошую работу нашла, гордилась собой. Я засомневался, конечно, тем более она все в тайне держала. Двух слов из нее не вытянешь, — признается Валерий.

ТАЙНЫЙ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОТ ФБК

Валерий вспоминает, за неделю до кражи он в очередной раз попытался разобраться в отношениях и понять, чем занимается его пассия. Под нажимом своего парня-бодибилдера «Агент Кэт» начала колоться и рассказала, что числится в ювелирном салоне продавцом, но на самом деле выполняет секретную миссию.

— Говорит, что работает на организацию — условную службу безопасности — этой ювелирной сети. И что вот директора магазина таким образом проверяют, а она значит куратор от ФБК, что-то типа тайного проверяющего, который должен сливать им всю информацию, — рассказывает Валерий. — Я все это слушаю и понимаю, бред какой-то, какая-то странная движуха. Мы снова из-за этого поссорились. Я тогда забрал у нее мобильный телефон на пару часов, чтобы посмотреть, с кем она переписывается. И в нем нашел договор с этим ФБК о якобы неразглашении коммерческой тайны... Телефон я ей потом вернул, сказал, что это ерунда какая-то. Но она не верила. Считала, что все делает законно и что она — молодец.

Родные уверены: Екатерина не ведала, что творит. Фото: СОЦСЕТИ

«МОЖЕШЬ СЫПАТЬ ВСЕ В РЮКЗАК»

Спортсмен признает — девушка у него наивная, малограмотная. Верила, что общается с финансистами, а не с аферистами. Сама помогает им переписать драгоценности в магазине, ведет некий аудит. А тем временем мошенники уже выбирали и приказывали, что надо сложить в мешок, а что оставить на лотках на витрине. Серебро их не интересовало.

— С поставок ты можешь сыпать все в рюкзак. А с планшеток к тебе Настя придет с такими большими сумками из «Лав Репаблик» — в них все ссыпаешь, — приказывает ей аудиосообщениями мужской голос. И Екатерина свято верит, что это такая проверка бдительности для директора ее салона.

Переписка с "работодателем" из ФБК. Девушке дают задание - собрать все драгоценности с витрины. Фото: Предоставлено героем публикации

Эта аудиозапись есть в редакции КП-Новосибирск и теперь она должна стать вещдоком в уголовном деле.

— После кражи, о которой я знать не знал, мне приходит от Кати сообщение в «Инстаграм»: «Я попала». И она начинает рассказывать, что сгрузила некоему парню и какой-то девушке Насте золото и бриллианты из магазина, она все это им передала, — рассказал КП-Новосибирск Валерий. — А потом они перестали брать трубки. Она окончательно поняла, что вляпалась. Меня попросила: «Помоги переехать». Я приехал к ней на съемную квартиру, вызвал такси и помог с чемоданами. Собственно на видео, которое дает полиция, именно этот момент. Все думают, что у нас там в чемоданах золото и бриллианты, а там на самом деле ее тряпки...

НЕ ПРЕСТУПНИЦА, А ЖЕРТВА?

Уже позже Валерий выяснил, что ФБК платило девушке по 1000 рублей в день. Каждый вечер она встречалась с человеком от этой организации на парковке торгового центра.

— Ее обработали вообще хорошо. Она конечно полная дурочка. Я кричал: «Ты почему мне все сразу не рассказала». А она вот так хотела доказать, что чего-то может добиться в жизни. Призналась, что в последний момент поняла, что ее разводят. Но эти люди забрали у нее паспорт и сказали: «Если ты сейчас выходишь из игры, наша служба безопасности тебе жизни не даст». Она струсила. А помощи у меня попросить гордость не позволила. И теперь мы с ней в такой истории, что просто слов нет... Я понимаю, что моей вины тут — никакой. Но что с ней будет? Она ведь не преступница, она тоже жертва, мы очень боимся, что ее арестуют, что ее посадят, — говорит Валерий. — Поверьте, она хорошая девушка, не воровка! Все ее проблемы от желания легкой жизни, хотела работать только в удовольствие, очень доверчивая, ею легко манипулировать и управлять... Чем и воспользовались настоящие преступники.

Екатерина и Валерий собираются сами обратиться в полицию. Скорее всего, сделают это в понедельник, пока же ищут себе грамотных юристов. Напомним, в ГУ МВД по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». А ориентировку на Екатерину разослали в СМИ.

Катя сейчас в розыске. Ориентировку на нее разослало журналистам ГУ МВД по Новосибирской области.

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