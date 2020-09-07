«Агента Кэт», обокравшую ювелирный салон на 5 миллионов, снова ищет полиция

Екатерину, которая скрывается вместе с парнем, ждут в Новосибирске. Фото: vk.com.

Полиция Москвы отпустила 29-летнюю Екатерину, которая обокрала ювелирный салон «Диадема» в Новосибирске. Девушку разыскивали с 24 августа как главную подозреваемую в краже — из магазина пропали бриллианты и золото на 5 миллионов рублей. Главные улики — запись с камер наблюдения. На одном из видео Катя вместе со своим парнем — бодибилдером Валерием — покидают Новосибирск с чемоданами. Пока полиция искала влюбленных, давая телефоны для обратной связи очевидцам, корреспонденты КП — Новосибирск брали у «беглецов» интервью. Те уверяли, что не особо и прячутся. А потом Екатерину и Валерия пригласили в Москву на ток-шоу «На самом деле». После съемок девушку ждал наряд ППС.

— Я к этому делу точно не причастен совершенно, на меня даже заявление не было написано. А ее после съемок задержали, увезли. Но потом отпустили. Ее пробили по базе, сказали — никакого розыска нет. С нее просто взяли объяснение, — рассказал КП — Новосибирск свою версию Валерий. — Я считаю, наша история сильно раздута. Если бы Катя действительно была таким матерым преступником, то ее уже давно приняли бы оперативники — просто так ее не отпустили бы.

Екатерина думала, что работает под прикрытием на проверяющую салон организацию, даже показывает договор с ними. Только эта некая фирма ФБК оказалась липовой…

Тем временем Александр, владелец салона «Диадема», который также участвовал в программе, недоумевает, почему Екатерина осталась на свободе.

— Мне вообще не понятно, почему к ней так отнеслись. В Новосибирске ее ищут, а в Москве — отпускают. Я своими глазами видел, как она садилась в полицейскую машину, но уже сомневаюсь, точно ли это была полиция. Или это какой-то фарс, какое-то шоу? Я не понимаю, — признался КП — Новосибирск Александр.

В ГУ МВД по Новосибирской области журналистам «Комсомолки» официально заявили, что Екатерину по-прежнему ищут и ждут, что она пойдет на сотрудничество с оперативниками.

— Вот только сегодня (7 сентября. — Прим. ред.) на нас вышел сотрудник. Если все будет хорошо, то Катя приедет в Новосибирск и даст показания, — говорит Валерий.

На записи Екатерина вместе с незнакомой девушкой, которую считала коллегой по «тайной организации», выносит драгоценности. В пакете - украшения. Фото: запись с камеры наблюдения.

Напомним, 29-летняя нянечка обокрала ювелирный магазин в центре Новосибирска. То есть раньше Катерина работала няней, а тут, едва после карантина открылись торговые центры, устроилась в салон, торгующий золотом. Отработала пару недель и исчезла, а вместе с ней испарились и драгоценности. Ущерб — как минимум 5 миллионов рублей. Катя не отрицает, что вынесла драгоценности, но говорит, что сама стала жертвой мошенников. Она была уверена, что действует как тайный агент.

— Я искала работу няни, и мне написал человек. Мы с ним встретились. Он говорит: у нас пока офиса нет — из Москвы приехали. Намечается работа, требуется сотрудник. Рассказывал про компанию, говорил, что это московская компания, филиал есть и в Питере. Мне это стало интересно. Говорит: «Нам нужны аудиторы, которые на заправках будут работать. Свои люди нужны будут и в ювелирных магазинах». Он мне сразу дал телефон — трубку кнопочную. Говорит: «Вот там есть Александр, директор ювелирного магазина «Диадема». Позвони ему, будешь работать обычным продавцом. Нужно будет следить за его внутренней базой: что он делает легально, а что — нелегально. Все это проверяет служба безопасности», — поделилась с КП — Новосибирск девушка.

Катерина устроилась в салон. И, говорит, добросовестно докладывала в службу безопасности об ассортименте и ценах. Получается, работала как агент под прикрытием, получая от своего таинственного нанимателя по тысяче рублей в день. Впереди была бы зарплата и в ювелирном магазине, но тут поступило особое сверхсекретное задание с премией в 750 тысяч рублей. Человек из таинственной аудиторской фирмы велел после смены собрать украшения и вынести из салона. Дескать, для инвентаризации и проверки, настоящее ли оно.

— Сказали, что подсчитают и ночью вернут это все в торговый центр. Мне вообще это золото не надо. Вообще! И я не понимаю, как вляпалась. Я наивная, глупая, я просто идиотка, — почти плачет девушка, понимая, что совершила глупость.

Правду Катерина рассказывает или нет, но уголовный розыск девушку ищет. И дело уже возбуждено — кража в особо крупном размере...

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